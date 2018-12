NBA | i risultati della notte | Golden State vince in trasferta | Houston no

NBA - risultati della notte : Philadelphia batte Memphis - Davis e Wade firmano le vittorie di Pelicans e Heat : Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 103-95 Ben Simmons e Jimmy Butler saranno anche " fratelli di fascetta " per il loro impegno difensivo, ma non è che in attacco abbiano smesso di fare il loro ...

Risultati NBA : guizzo playoff per Mavs - Lakers e Spurs - i ‘nuovi’ Sixers continuano a vincere : Risultati NBA, Los Angeles Lakers di LeBron James vincono e convincono allo Staples contro Phoenix, male invece i Jazz Risultati NBA, notte americana ricca di appuntamenti. I Los Angeles Lakers di LeBron James sembrano aver ingranato le marce alte, vincendo in casa contro i Suns e portandosi a 14-9 in stagione, record niente male al momento. 120-96 contro Phoenix, una gara senza storia grazie ad un secondo quarto da 40-15, 23 per LeBron, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 dicembre) : i Lakers vincono ancora - sconfitta per i Clippers nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Sei partite in programma nella notte di NBA. I Lakers proseguono l’ottimo momento di forma superando agevolmente Phoenix, mentre i Clippers di Gallinari cadono contro Dallas. Vittorie convincenti per San Antonio e Philadephia, rispettivamente con Portland e Memphis. Nessuna sorpresa nell’incontro tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns vinto nettamente dai padroni di casa con il punteggio di 120-96. Il migliore tra gli uomini di Luke ...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

Risultati NBA – Durant - Curry e Thompson non bastano agli Warriors - Rockets show nella notte italiana : Golden State ko, sorridono Houston Rockets e Toronto Raptors: i Risultati delle partite di NBA della notte Un sabato sera ricco di spettacolo sui parquet americani tra giocate da urlo e sorprese. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Detroit Pistons e Golden State Warriors: i padroni di casa hanno mandato al tappeto i campioni in carica per 111-102. Il terzetto Durant, Curry e Thompson, andati a referto rispettivamente con 28, 27 e 21 ...

NBA - risultati della notte : New York sorprende Milwaukee al supplementare - Boston e Toronto vincono in trasferta : New York Knicks-Milwaukee Bucks 136-134 OT Sembrava tutto fatto per i Milwaukee Bucks nel secondo tempo: nel terzo quarto un parziale di 17-0 aveva permesso loro di prendere il controllo della partita,...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 Dicembre) : Leonard trascina Toronto - sconfitte per Golden State e Milwaukee. Vincono Houston e Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Grandissimo spettacolo e finale emozionante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks si impongono 136-134 dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks. Vittoria di grande cuore dei padroni di casa, che rimontano più volte gli ospiti e anche una svantaggio oltre la doppia cifra. Si va all’overtime grazie ad una tripla incredibile di Emmanuel Mudiay (top scorer dei suoi con 28 punti) e ...

NBA risultati della notte : Memphis supera Brooklyn dopo 2OT - Denver vince a Portland : Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 125-131 2OT Se la carriera di Jaren Jackson Jr. andrà dove promette di andare, questa partita contro i Brooklyn Nets promette di essere il suo "coming out party". Il ...

NBA 2019 : i risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con Dallas ...

Risultati NBA – Spurs a picco in classifica : i Lakers mettono sotto Dallas - Bulls umiliati da Detroit : Nella notte italiana bene Rockets e Lakers: catastrofe Spurs, ora sono penultimi in classifica ad Ovest Nella notte italiana tanti sono stati i match giocati e validi per la regoular season NBA che hanno regalato grandi emozioni. Tra questi spicca il derby texano tra Spurs e Rockets, in cui la squadra di San Antonio si è piegata davanti ai canestri degli uomini di Houston. Bene per la franchigia vincente James Harden, che con 10 assist e ...

NBA 2019 : i risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono state ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 novembre) : Toronto supera Golden State al supplementare - successi per Lakers e Clippers : Soltanto tre partite nella notte NBA, ma lo spettacolo non è mancato. Nello scontro più atteso della giornata Toronto ha avuto la meglio su Golden State confermando lo straordinario avvio di stagione e ribadendo la prima posizione nella Eastern Conference. Vittorie anche per i Los Angeles Lakers di LeBron James e per i Clippers di Gallinari, rispettivamente contro Indiana e Sacramento. Non ha deluso le aspettative la sfida tra Toronto Raptors e ...

Risultati NBA : vincono Clippers e Lakers - i Raptors danno spettacolo mettendo ko gli Warriors : LeBron James ed i suoi Lakers tornano alla vittoria contro i Pacers, prosegue il cammino dei Clippers del Gallo Risultati NBA, tre gare molto interessanti si sono giocate nella notte americana. Entrambe le squadre di Los Angeles sono scese in campo e sono uscite vittoriose dai rispettivi incontri. I Lakers di LeBron James si dovevano rifare dopo qualche prestazione sottotono e la vittoria sui Pacers ha di certo risollevato gli animi. ...

Risultati NBA – Philadelphia a valanga sui Knicks - Gallinari show a Los Angeles : ok Thunder e Bucks : Philadelphia non dà scampo ai Knicks, Bulls sconfitti di misura da Milwaukee mentre Thunder e Clippers si sbarazzano di Cleveland e Phoenix Emozioni a non finire nella notte NBA appena trascorsa, caratterizzata da tanto spettacolo e da giocate davvero da urlo. Grande affermazione di Philadelphia al cospetto dei Knicks, stesi con il punteggio di 117-91. Partita mai in discussione al Wells Fargo Center, chiusa già alla fine del primo tempo ...