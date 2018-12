NBA | Gallinari e Harris decisivi | L A sbanca New Orleans e resta prima a Ovest

NBA : i Clippers di Gallinari frenano contro i Mavericks - San Antonio schianta Portland senza Belinelli : LeBron James , con i suoi 22 punti, trascina i Lakers alla vittoria contro i Suns, che perdono Booker per infortunio, per 96-120. Non bastano 21 punti a Gallinari per i Clippers contro Dallas , 110-...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 dicembre) : i Lakers vincono ancora - sconfitta per i Clippers nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Sei partite in programma nella notte di NBA. I Lakers proseguono l’ottimo momento di forma superando agevolmente Phoenix, mentre i Clippers di Gallinari cadono contro Dallas. Vittorie convincenti per San Antonio e Philadephia, rispettivamente con Portland e Memphis. Nessuna sorpresa nell’incontro tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns vinto nettamente dai padroni di casa con il punteggio di 120-96. Il migliore tra gli uomini di Luke ...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

NBA - non basta super Durant : Warriors ko con Toronto. Clippers ok - 16 di Gallinari : Appena tre partite nel turno Nba di questa notte, ma tanto spettacolo. E la conferma dei L os Angeles Clippers in testa alla classifica a ovest grazie alla vittoria ottenuta sul campo dei Sacramento ...

NBA - LeBron show : stesa Indiana Gallinari non si ferma più : Sacramento-Los Angeles Clippers 121-133 I Clippers non hanno nessuna intenzione di rallentare e solidificano il loro primato nella Western Conference mettendo ko i Kings a Sacramento. LA gioca una ...

NBA - Gallinari fa volare i Clippers. Spurs sconfitti dai Timberwolves : NEW YORK, STATI UNITI, - Vittoria pesante per i Clippers trascinati da Danilo Gallinari , mentre un buon Belinelli non basta agli Spurs per evitare la sconfitta a Minnesota. Nottata agrodolce in ...

Risultati NBA – Philadelphia a valanga sui Knicks - Gallinari show a Los Angeles : ok Thunder e Bucks : Philadelphia non dà scampo ai Knicks, Bulls sconfitti di misura da Milwaukee mentre Thunder e Clippers si sbarazzano di Cleveland e Phoenix Emozioni a non finire nella notte NBA appena trascorsa, caratterizzata da tanto spettacolo e da giocate davvero da urlo. Grande affermazione di Philadelphia al cospetto dei Knicks, stesi con il punteggio di 117-91. Partita mai in discussione al Wells Fargo Center, chiusa già alla fine del primo tempo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...