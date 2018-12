NBA – DeMar DeRozan e il retroscena sui 36 punti | “ho iniziato malissimo | poi le parole

NBA – Lowry avverte i tifosi dei Raptors : “quando torneranno coach Casey e DeMar DeRozan dovrete…” : Kyle Lowry parla del prossimo ritorno dell’ex coach dei Raptors, Dwyane Casey e dell’ex stella dell franchigia, DeMar DeRozan e di come i fan dovrebbero accoglierli I Toronto Raptors hanno effettuato una piccola rivoluzione in estate: via coach Casey, nominato allenatore dell’anno, ma che ha pagato l’ennesima brutta figura in postseason, e con lui, qualche mese dopo, via anche DeMar DeRozan, stella della franchigia, ...