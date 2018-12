NBA 2019 | i risultati della notte 4 dicembre | Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers

NBA 2019 - i risultati della notte (3 dicembre) : i Lakers vincono ancora - sconfitta per i Clippers nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Sei partite in programma nella notte di NBA. I Lakers proseguono l’ottimo momento di forma superando agevolmente Phoenix, mentre i Clippers di Gallinari cadono contro Dallas. Vittorie convincenti per San Antonio e Philadephia, rispettivamente con Portland e Memphis. Nessuna sorpresa nell’incontro tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns vinto nettamente dai padroni di casa con il punteggio di 120-96. Il migliore tra gli uomini di Luke ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 Dicembre) : Leonard trascina Toronto - sconfitte per Golden State e Milwaukee. Vincono Houston e Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Grandissimo spettacolo e finale emozionante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks si impongono 136-134 dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks. Vittoria di grande cuore dei padroni di casa, che rimontano più volte gli ospiti e anche una svantaggio oltre la doppia cifra. Si va all’overtime grazie ad una tripla incredibile di Emmanuel Mudiay (top scorer dei suoi con 28 punti) e ...

NBA 2019 : i risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con Dallas ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 novembre) : Toronto supera Golden State al supplementare - successi per Lakers e Clippers : Soltanto tre partite nella notte NBA, ma lo spettacolo non è mancato. Nello scontro più atteso della giornata Toronto ha avuto la meglio su Golden State confermando lo straordinario avvio di stagione e ribadendo la prima posizione nella Eastern Conference. Vittorie anche per i Los Angeles Lakers di LeBron James e per i Clippers di Gallinari, rispettivamente contro Indiana e Sacramento. Non ha deluso le aspettative la sfida tra Toronto Raptors e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 novembre) : Toronto si conferma al vertice - mentre i Lakers vengono demoliti a Denver : Cinque partite in campo nella nottata NBA, con diversi spunti interessanti. In primo luogo Toronto passa sul parquet dei Grizzlies e si conferma la squadra con il miglior record della Lega, mentre i Lakers vengono sommersi a Denver e hanno la conferma che la vetta della Western Conference è ancora lontana. DETROIT PISTONS (11-7) – NEW YORK KNICKS (7-15): 115-108. Detroit ingrana la terza e si libera anche dei Knicks. Solita grande ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei giocatori di NBA ed Eurolega : Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega. Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 novembre) : terzo successo consecutivo per Golden State. Cade Milwaukee - gli Spurs tornano alla vittoria : Sette partite nella notte NBA. vittoria sofferta ma fondamentale per Golden State, che prova a mettersi alle spalle il momento di difficoltà. Sconfitta inaspettata per Milwaukee, mentre tornano al successo i San Antonio Spurs di Marco Belinelli. Miglior prestazione della serata per James Harden, che mette a referto 54 punti nella sconfitta dei Rockets a Washington. Vittorie anche per Minnesota, Boston e Indiana. I Milwaukee Bucks cadono in casa ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 novembre) : Raptors ok - cadono i Lakers in casa. Gallinari 17 punti nella vittoria dei Clippers : Giornata piuttosto tirata in NBA: nelle otto partite odierne si sono visti parecchie partite decise nell’ultimo di gioco, oltre alla prosecuzione dell’ottimo periodo dei Toronto Raptors e alla ripresa degli Atlanta Hawks. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. nella serata italiana, gli Orlando Magic passare allo Staples Center, dove i Los Angeles Lakers cadono per 104-108 al termine di un finale perlomeno rivedibile, in cui i Magic ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 novembre) : Golden State batte i Kings in volata - Milwaukee regola gli Spurs : Si sono giocate sette partite nella notte della NBA e lo spettacolo non è mancato. I Golden State Warriors hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei Sacramento Kings alla Oracle Arena, vittoria per 117-116. I ragazzi di Dave Jorger si sono portati in vantaggio con due liberi di De Aaron Fox a 26 secondi dalla fine, a decidere tutto è stato però il canestro di Klay Thompson a cinque secondi dal termine, un rimbalzo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Novembre) : i Clippers di Gallinari sono primi ad Ovest. Sorride anche Belinelli. Golden State torna a vincere - ok anche Toronto e i Lakers : Dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento, ritorna la NBA e lo fa con ben quattordici partite. Un Danilo Gallinari da 20 punti e 9 rimbalzi è tra i grandi protagonisti del successo dei Los Angeles Clippers sui Memphis Grizzilies per 112-107 dopo un tempo supplementare ed è una vittoria che vale il primato nella Western Conference ai californiani. Overtime al quale si è arrivati proprio grazie al “Gallo”, glaciale ad un secondo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 Novembre) : OKC demolisce gli Warriors - Sixers perfetti in casa. Belinelli va ko e LeBron vince al ritorno a Cleveland : Una notte NBA davvero ricchissima, visto che si sono giocate ben 13 partite. Gli Oklahoma City Thunder certificano la crisi dei Golden State Warriors. OKC domina all’Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica. Tripla doppia per Russell Westbrook (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), ma decisivi sono anche Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi) e Paul George (25 punti e 9 rimbalzi). Golden State continua ...

NBA – Crisi Cavs - slitta anche il rientro di Kevin Love : “non so quanto tempo mi servirà - torno nel 2019” : slitta ancora il recupero dall’infortunio al piede sinistro di Kevin Love: la stella dei Cavs ha annunciato che il suo rientro è previsto per il 2019 Piove sul bagnato in casa Cleveland Cavaliers. Dopo un inizio di stagione shock con 2 vittorie in 15 partite, del quale ha fatto le spese coach Tyroon lue, esonerato, la franchigia ha perso anche Kevin Love per infortunio. Il lungo dei Cavs si è dovuto fermare, lo scorso mese, per un ...