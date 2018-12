Nazionale | Mancini | ' ' Obiettivo Europei | al lavoro per vincerli' '

Nazionale - la fiducia di Mancini 'Buon sorteggio per noi ma le partite vanno vinte sul campo' : Nel mondo non ce ne sono tanti come una volta e questo può essere il vantaggio di costruire una squadra che diverta e segni'. Infine, su un eventuale ritorno in azzurro di due veterani come Buffon e ...

Nazionale - Mancini su Balotelli : “Deve cogliere le occasioni che gli capitano” : Il giorno dopo il sorteggio che ha inserito l’Italia nel girone con Bosnia, Grecia, Finlandia, Armenia e Liechtenstein, il commissario tecnico Roberto Mancini è intervenuto a Radio Anch’io lo sport parlando – tra le altre cose – del suo figlioccio calcistico Mario Balotelli: “Mi spiace che disperda il suo talento così, ma io penso che possa far divertire la gente facendo gol”. Mancini critica ...

Mancini : "Balotelli in Nazionale? La speranza è l'ultima a morire" : Il ct azzurro tiene aperta la porta per il bomber. In radio parla della malattia di Vialli: "Per me è come un fratello, gli voglio bene"

Nazionale - Mancini crede ancora in Balotelli : “deve scattargli qualcosa in testa” : Italia, Roberto Mancini non molla la propria crociata per riabilitare Mario Balotelli in Nazionale dopo un periodo non certo positivo “Balotelli mi spiace che disperda il suo talento perché ne ha tanto ed è ancora giovane. Spero sempre che dalla sera alla mattina scatti qualcosa nella sua testa che gli faccia pensare che il tempo passa velocemente e che deve cogliere le occasioni che ha“. Sono le parole del ct ...

Nazionale - Roberto Mancini commenta il girone di qualificazione agli Europei 2020 : “trasferte difficili” : Nazionale, Roberto Mancini ha commentato il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei del 2020 “E’ stato un buon sorteggio ma le partite vanno giocate, ci saranno partite fuori casa un po’ più difficili tipo Atene e Sarajevo. Poi c’è la Finlandia che non conosciamo benissimo ma è migliorata molto: è un sorteggio buono e dovremo giocare le gare al massimo“. E’ il commento del ct della Nazionale, ...

Fabio Quagliarella da record a 36 anni : adesso Mancini non può più ignorarlo per la Nazionale : Fabio Quagliarella continua a battere record su record alla porta dei suoi 36 anni (che compirà a Gennaio): con la doppietta di ieri sera al Bologna, l’attaccante napoletano è salito a 7 gol e 5 assist in campionato con 13 presenze, rimpinguando ulteriormente il bottino della sua carriera che, con 134 gol e 45 assist, ne fanno il marcatore in attività più prolifico della storia della Serie A. adesso Mancini non può più ignorare ...

Nazionale - Verratti gongola : 'Non mi sono mai trovato così bene in azzurro come con Mancini' : Dopo la vittoria contro gli Usa ha parlato della serata di ieri, ma più in generale delle novità apportate da Mancini: " Questa vittoria è merito di tutti " le parole di Verratti a Rai Sport -. Il ...

Nazionale - Italia-Usa 1-0 : guizzo di Politano al 93' - Mancini trova gioco - uomini e gol : Serve una grande ree al 93' di Politano alla Nazionale di Roberto Mancini per battere gli Usa , vincere l'amichevole di Genk, in Belgio e soprattutto l'allergia da gol messa in mostra in questi mesi. ...

Nazionale - Costacurta entusiasta del lavoro di Mancini : “Italia straordinaria” : “Sono parte in causa, perché Mancini l’ho scelto io come nuovo ct. È chiaro che quindi mi sembra una Italia straordinaria. Se la paragono alla Nazionale di un anno fa mi sembra una squadra molto cresciuta“. Alessandro Costacurta, ex vicecommissario della Figc, commenta così il momento degli Azzurri guidati dal ct Mancini, a margine della presentazione di “Un Rosso alla Violenza”, iniziativa di Lega Serie A in ...

Nazionale - il processo di ricambio di Mancini ha riportato l'entusiasmo : Tanta voglia di Azzurro: a soli 12 mesi dal flop dei Mondiali mancati, la Nazionale riaccende entusiasmi e speranze. In attesa di ritrovare il gol e qualche vittoria ricostituente, il primo risultato ...

Nazionale - Mancini : "Curioso di vedere i giovani. I gol? Arriveranno - la fortuna gira" : ... Mancini lo schierò infatti nell'amichevle del primo giugno a Nizza contro la Francia, fini 3-1 per la squadra che sarebbe diventata campione del mondo, ma quello del numero uno non è certo un ...

Nazionale - Mancini cambia : contro Usa almeno due novità : “Chi giocherà in porta? Domani tocca a Sirigu perché è giusto che sia così. Lo merita e ci fa piacere che giochi lui. Appena sta bene vorremmo chiamare Meret perché ne parlano tutti bene. Donnarumma ha un futuro, ma sono bravi anche gli altri, compreso Perin che non è qui perché è infortunato. Tra i pali non abbiamo problemi“. Così Roberto Mancini risponde a una domanda sul portiere di domani contro gli Usa. Sempre a proposito ...