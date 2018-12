Nati stanchi film stasera in tv 4 dicembre: cast, trama, streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)è ilin tv martedì 42018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:40. Di seguito ecco, scheda,, curiosità e dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e regia La regia è di Dominick Tambasco. Ilè composto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano.in tv:In una Sicilia classicamente ritratta negli stereotipi più semplici, i due scansafatiche trentenni Salvo e Valentino (Ficarra e Picone) fingono di cercare lavoro, partecipando a tutti i concorsi possibili, e di volersi sposare con le loro eterne fidanzate. In realtà sperano che il loro limbo di spensieratezza duri per sempre. Un giorno tutto cambia: a Milano per un concorso da bibliotecario vengono scambiati per mafiosi e inseguiti ...