Natale | Christmas Time all' Hard Rock Cafe di Venezia 2

Natale : Christmas Time all'Hard Rock Cafe di Venezia (3) : (AdnKronos) - Per l’ultimo Friday Night Live del 2018, all’Hard Rock Cafe di Venezia la consolle diventa incandescente. Venerdì 21 Dicembre, alle ore 21.30, in occasione dell’appuntamento in musica del Cafe di Bacino Orseolo potenziato dall’esplosiva collaborazione con Home Festival di Treviso, l’Ha

Natale : Christmas Time all'Hard Rock Cafe di Venezia : Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - Sta per arrivare il Natale e Hard Rock Cafe Venezia si veste a festa per tutti i Rockers, turisti e Veneziani, bambini e famiglie, che intendano trascorrere il periodo delle festività natalizie in Laguna, a pochi passi da piazza San Marco. Per tutto il mese di dicembre

Sconti di Natale in casa Tre con l’offerta ALL-IN Power Christmas Edition : Dopo la promozione Smartphone Christmas Edition, Babbo Natale è ancora attivo in casa Tre per chi sceglie due ALL-IN Power solo SIM. La seconda, infatti, avrà un canone ridotto a 6,99 euro rispetto ai 9,99 euro al mese della prima SIM grazie alla promozione ALL-IN Power Christmas Edition. L'articolo Sconti di Natale in casa Tre con l’offerta ALL-IN Power Christmas Edition proviene da TuttoAndroid.

Moments Christmas Edition è il nuovo album di Emma Muscat con i classici del Natale : Moments Christmas Edition è il nuovo progetto discografico di Emma Muscat. All'interno le canzoni dell'album d'esordio Moments, rilasciato dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, in aggiunta ad alcuni classici del Natale ricantati da Emma Muscat. “All I Want For Christmas Is You”, “Bianco Natale”, “Oh Holy Night”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Let it show”, “Santa Baby” e “White Christmas” sono i brani ...

Emma Muscat ha annunciato l’uscita dell’album di Natale “Moments Christmas Edition” : Dai un'occhiata alla tracklist ;) The post Emma Muscat ha annunciato l’uscita dell’album di Natale “Moments Christmas Edition” appeared first on News Mtv Italia.

Wind e Tre - offerte Natale : 100 Giga in regalo e Smartphone Christmas Edition : A meno di un mese dal Natale, cominciano a fioccare le promozioni degli operatori telefonici. Negli anni passati siamo stati abituati a vedere parecchie iniziative commerciali nel periodo pre-festività, ma stavolta si è iniziato con largo anticipo. Wind e Tre hanno già lanciato alcune offerte natalizie. Il primo mette in regalo traffico dati da utilizzare per un anno intero a chi attiva uno dei pacchetti proposti, mentre il secondo consente di ...

Natale a Milano 2018 è Your Christmas : il programma : “Your Christmas” è il nome del palinsesto delle iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio a Milano che, come mai prima,

Viterbo - torna il Caffeina Christmas Village : a casa di Babbo Natale tra orsi - elfi - ghiaccio e l’albero dei desideri : C’è la casa incantata di Babbo Natale, costruita sopra all’Albero dei desideri, e poi ancora elfi, nani e gli stand del mercatino di Natale. torna il Caffeina Christmas Village, la rassegna natalizia che si tiene per il terzo anno consecutivo a Viterbo dal 23 novembre al 6 gennaio. Nata da un’idea della fondazione culturale Caffeina che, fra festival estivi e rassegne editoriali e letterarie, da oltre dieci anni si è ritagliata ...

'Your Christmas' - Milano si prepara al Natale : Dal 12 dicembre al 3 febbraio si svolgeranno esibizioni con atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e spettacoli, tra i quali "Epiphany Stars On Ice", l'ormai tradizionale spettacolo sul ...

Lussemburgo : un tuffo tra i tanti Christmas Markets a tema e un Villaggio di Natale Medievale : ... luci natalizie illuminano le strade e addobbi di ogni tipo vivacizzano le case, la musica festosa fa da sottofondo alla ruota panoramica, le giostre e gli spettacoli portano allegria in ogni piazza. ...

Tre si prepara al Natale con ALL-IN Power Christmas Edition - nuove offerte e molte proroghe : Tre si prepara al Natale tra proroghe delle vecchie offerte, ritorni di alcune promozioni e nuove offerte ispirate proprio allo spirito natalizio. L'articolo Tre si prepara al Natale con ALL-IN Power Christmas Edition, nuove offerte e molte proroghe proviene da TuttoAndroid.

John Legend ha annunciato l’uscita del suo primo album di Natale intitolato “A Legendary Christmas” : Ecco la tracklist The post John Legend ha annunciato l’uscita del suo primo album di Natale intitolato “A Legendary Christmas” appeared first on News Mtv Italia.