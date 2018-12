Natale a 5 Stelle | il potere giallo-verde diventa un cinepanettone | targato Netflix

Il Natale delle stelle : i regali (fashion) per il Leone : Michael KorsMoschinoGucciFurla by De Rigo VisionLoribluLoquet LondonGivenchyStuart WeitzmanStroiliZuiki BallantyneTamara ComolliClergerieMaria TashPrimarkBottega VenetaPetit BateauAnissa KermicheUna seraGlimmedHoopsBrosway X Veronica FerraroStella McCartneyToastiesSimone CastellettiFedon1919Gianvito Rossi& Other StoriesRoberto CavalliLemar?éIl regalo di Natale per il Leone? Consultiamo ancora una volta le stelle e mettiamoci alla ricerca del ...

Il cielo del mese di dicembre - tra stelle cadenti e la cometa di Natale : (Credit: Getty) dicembre presenta un numero molto elevato di ore di oscurità ed è senza dubbio uno dei mesi più adatti per dedicarsi all’osservazione della volta celeste. Il 21 del mese è infatti il momento del solstizio d’inverno, il giorno dell’anno in cui il Sole a mezzogiorno è più basso rispetto a tutto il resto dell’anno, associato alla notte più lunga dell’anno e che segnerà l’inizio dell’inverno 2018. Pronti per imbracciare binocoli e ...

Natale : Padova “città di stelle” - luminarie in tutto il centro storico : Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Natale a Padova, la rassegna del Comune curata dall’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive che si svolge ogni anno in città nel periodo natalizio e che si compone di attrazioni a tema per adulti e bambini, concerti, mercatini ed eventi di vario tipo. Il tema dell’edizione 2018 riprende quello della scorsa edizione, “Una città di stelle”, ad identificare non solo le luci natalizie ...

Natale a 5 stelle - il trailer del primo cinepanettone di Netflix : Sono numerosi i film che faranno il loro debutto su Netflix nel mese di dicembre, molti dei quali a tema festivo. Ma la novità sicuramente più eclatante è Natale a 5 stelle, una pellicola che si inserisce a pieno titolo nella tradizione dei cinepanettoni all’italiana. Dedicato alla memoria del recentemente scomparso Carlo Vanzina, scritto dal fratello Enrico e diretto da Marco Risi, il film farà il suo debutto sulla piattaforma il prossimo ...

'Natale a Padova - una città di stelle' : Le iniziative propongono mercatini, concerti, spettacoli teatrali ed eventi per i bambini per vivacizzare il periodo delle feste.