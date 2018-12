ilfattoquotidiano

: Nancy Brilli su Virginia Raggi con l’abito-toga: “Ma non ha qualcuno che le vuole bene e quando la vede vestita cos… - Cascavel47 : Nancy Brilli su Virginia Raggi con l’abito-toga: “Ma non ha qualcuno che le vuole bene e quando la vede vestita cos… - CrisciGloria : Nancy Brilli, la rubrica su Leggo: «Un cane non è un portachiavi» - zazoomnews : Nancy Brilli la rubrica su Leggo: «Un cane non è un portachiavi» - #Nancy #Brilli #rubrica #Leggo: -

(Di martedì 4 dicembre 2018) In fatto di look, la sindaca di Romasembra non voler stare in una zona neutra: i suoi abiti, soprattutto quelli scelti per “serate-evento”, sono infatti sempre molto particolari e se a tanti questo suo modo eccentrico di vestire piace, ad altri un po’ meno. Alla prima del Rigoletto al teatro dell’Opera di Roma, laè apparsa con un abitoche ha subito scatenato i social tra “è bellissima” e “ma come si è vestita?”. A esprimere il suo parere anche: “Ma io mi domando e dico: eppureè carina, non ce l’hache je vo’, che quando la vede vestita così, je dice che è meglio di no?”. Sotto al post in molti sono d’accordo con l’attrice ma c’è anche chi scrive “sapete solo criticare“.Ma io mi domando e dico: eppureè carina, non ce ...