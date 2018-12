MYllennium Award 2019: un’opportunità per i giovani creativi

newsinforma

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il Gruppo Barlatta con sede a Roma indice la quinta edizione del, prestigioso premio rivolto allegenerazioni. Il concorso d’idee scade il 30 aprile. Ecco a voi l’edizionedel, il prestigioso premio dità rivolto aitalenti. Ilè un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del talento di una generazione. Le prime quattro edizioni delhanno premiato 140talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale e formativo. Molti i settori d’intervento a cui si potrà partecipare: Startup, Giornalismo, Nuovi lavori, Architettura e molto altro. Il premio ha inoltre ottenuto la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per ...