Mussolini | ' AMA | evidente incapacità grillina'

AMA. Rachele Mussolini : evidente incapacità grillina : “Mentre la Giunta Raggi prosegue con annunci sui risultati della raccolta differenziata, la scena alla quale i romani sono costretti ad assistere quotidianamente non cambia: la città, in periferia come al centro, continua a essere letteralmente sommersa dall’immondizia e dal degrado che a questa si accompagna”. Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, ...