Muore all’improvviso dopo una vacanza in famiglia | la tragedia di una mamma

(Di martedì 4 dicembre 2018) Lesley Dinsdale, 46enne inglese, è decedutaaver contratto un malattia sconosciuta mentre si trovava incol marito e i figli di 9 e 12 anni. I medici non sono ancora riusciti a stabilire le cause della morte. L'uomo ora è sconvolto: "Sono scioccato, devastato e arrabbiato. Sarà un Natale difficilissimo per noi".