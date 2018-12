Multa per aver salvato un gattino | Rotundo propone di cambiare il regolamento

Nuova Multa per TIM e Wind Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni : Nuova serie di multe per TIM e Wind Tre, sanzionate per un importo complessivo superiore ai 2 milioni di euro in merito alla fatturazione a 28 giorni. L'articolo Nuova multa per TIM e Wind Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni - Agcom Multa Tim per 1 - 5 milioni e Wind Tre per 870mila euro : Tim e Wind Tre multate dall’Agcom per violazioni riguardanti il passaggio dalle Bollette a 28 giorni, ormai vietate dalla legge, a quelle mensili, con relative modifiche contrattuali. Come si legge sul sito dell’Autorità garante nelle comunicazioni, Tim è stata sanzionata in due delibere, una per 464mila euro e la seconda per 1,044 milioni di euro (per un totale di circa un milione e mezzo), mentre a Wind Tre è stata comminata una ...

Inattesa tegola su TIM : Multa AGCOM per condotta poco trasparente per due offerte : TIM dovrà pagare una multa per condotta commerciale poco trasparente nei confronti dei clienti: lo ha deciso l'AGCOM che ha esaminato la strategia commerciale del vettore in riferimento a due offerte ben precise ossia la TIM Smart Fibra e la TIM Smart Casa, due tariffe dunque per la linea fissa di casa. La sanzione è stata fissata a 230.000 euro. L'ammontare della multa a TIM è stato calcolato dopo l'analisi della pratica promozionale ...

TIM Multata dall'AgCom per tariffe per mancata trasparenza tariffe : L' AgCom , authority di controllo delle comunicazioni, ha multato TIM per 232 mila euro per la mancata trasparenza su alcune tariffe relative ai servizi Tim Smart Fibra e Tim Smart Cas a. Secondo la ...