MotoGp – Valentino Rossi… boss | ecco come il numero del Dottore è memorizzato nella

MotoGp - Valentino Rossi crede in Jorge Lorenzo : “In Malesia sarà pronto con la Honda e andrà forte!” : Le prestazioni di Jorge Lorenzo sono oggetto di discussione da parte di molti degli addetti ai lavori. Dopo aver lasciato la Ducati, i suoi primi giri in sella alla Honda, suo nuovo team nel Mondiale MotoGP 2019, hanno suscitato delle reazioni diverse: chi ritiene che la scelta del maiorchino sia molto azzardata, avendo dall’altra parte del box un fenomeno come Marc Marquez con la sua stessa moto; chi ne apprezza il coraggio e crede che ...

MotoGp – Valentino Rossi attende un ospite speciale : “un giorno porterò Hamilton al ranch - mi scrive sempre che…” : Valentino Rossi e quell’ospite speciale al ranch: in futuro il ‘Dottore’ vuole ospitare il campione di F1 Lewis Hamilton Valentino Rossi e Lewis Hamilton: cosa accomuna questi due grandi campioni del mondo dei motori? Oltre ovviamente al gran numero di vittorie e ai tanti trofei in bacheca, i due hanno una grande passione per le moto! Se il primo ha legato la sua passione al suo lavoro, diventando uno dei piloti di MotoGP ...

MotoGp – Che caos in Yamaha - Viñales ‘ribalta’ Valentino Rossi : “la moto è competitiva per vincere il titolo” : Il pilota spagnolo ha espresso un concetto completamente diverso rispetto a quello di Valentino Rossi, convinto come la Yamaha sia ancora in ritardo rispetto a Ducati e Honda Le idee in casa Yamaha non sembrano essere chiare, soprattutto considerando le parole di Valentino Rossi e Maverick Viñales. Se il pesarese è convinto che la M1 debba ancora crescere prima di poter competere con Ducati e Honda, per lo spagnolo è invece giù pronta per ...

MotoGp – Valentino Rossi non va in vacanza : l’invito social a tutti gli appassionati delle due ruote : Valentino Rossi invita tutti i suoi tifosi al Ranch di Tavullia: si prospetta un weekend di fuoco con la 100km dei campioni La stagione 2018 di MotoGp è terminata ormai da qualche settimana: i piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo il Gp di Valencia per altri quattro giorni di test, due proprio sul circuito Ricardo Tormo due gironi dipo l’ultima gara dell’anno e altri due martedì e mercoledì scorso a Jerez de ...

MotoGp - test Jerez. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono - ancora - in disaccordo sulla Yamaha : Alla fine dei test di Jerez de la Frontera, non è stata una gran sorpresa sentire i due piloti della Yamaha esprimere un parere discordante sulle condizioni di salute della Yamaha. Maverick Vinales , ...

MotoGp – Cadalora si ferma - Valentino Rossi ironico anche dopo l’addio del suo coach : “ci ha elegantemente detto di no” : Valentino Rossi e Luca Cadalora si dicono addio: le parole del Dottore dopo la decisione del suo coach E’ stato annunciato ieri l’addio tra Luca Cadalora e Valentino Rossi: al termine della seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera, il coach del Dottore ha preso la sua decisione di non proseguire la sua avventura al fianco del nove volte campione del mondo. Nessun problema personale tra i due grandi campioni del ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Valentino Rossi ancora competitivo a 40 anni. Una leggenda che sfida il tempo e le nuove generazioni : 115 vittorie, 232 podi e 65 pole. Una storia cominciata nel lontano 1996 e che nel 2019 continuerà. Valentino Rossi è pronto a cimentarsi nella classe regina del MotoMondiale da quarantenne, lì dove solo i più grandi si possono spingere. Non si tratta di “Sindrome da Peter Pan” ma di una scelta ponderata. Valentino, nonostante le ormai pRossime 40 primavere, è ancora tra i migliori piloti del lotto. Lo ha dimostrato anche in una ...

MotoGp - Valentino Rossi : “La Yamaha è migliorata ma gli avversari sono più forti” : Valentino Rossi ha concluso 11° la seconda giornata di test a Jerez de la Frontera (Spagna), riservati alla classe regina che chiude di fatto i battenti per questo 2018. Ritroveremo il Circus, infatti, in Malesia tra un paio di mesi. Sul tracciato andaluso la Yamaha del “Dottore” ha messo in evidenza dei miglioramenti ma il lavoro particolare fatto dal centauro di Tavullia e dal proprio team ha evidenziato che ancora c’è molto ...

MotoGp - che schiaffo di Valentino Rossi a Viñales : “prima di parlare - i problemi servirebbe risolverli” : Il Dottore ha rifilato una frecciatina bella e buona a Viñales, convinto che la Yamaha abbia risolto i problemi dello scorso anno Giornata abbastanza positiva per Valentino Rossi a Jerez, nonostante l’undicesimo tempo in classifica. Il Dottore è apparso soddisfatto per i passi avanti compiuti dalla Yamaha, apparsa migliorata rispetto al primo giorno di test andato in scena ieri. AFP/LaPresse Interrogato sui progressi della M1, il ...