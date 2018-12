MotoGP | Marquez | intervento ok alla spalla sinistra Previsto uno stop di 6 settimane

MotoGP – Operazione riuscita per Marc Marquez : tutti i dettagli dell’intervento alla spalla subito dallo spagnolo : Marc Marquez è stato operato oggi alla spalla presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona: tutti i dettagli dell’Operazione subita dal 7 volte campione del mondo di MotoGp Dopo aver concluso la stagione 2018 con i test di Valencia e Jerez in vista del campionato di MotoGp 2019, Marc Marquez si è recato presso l’ospedale universitario Dexeus di Barcellona per una preventivamente programmata Operazione. ...

MotoGP - Marc Marquez si opera alla spalla sinistra : intervento per il Campione del Mondo : Oggi Marc Marquez si sottoporrà a un’operazione chirurgica alla spalla sinistra che gli causa problemi fin dal 2013. Il Campione del Mondo MotoGP è entrato all’ospedale Dexeus di Barcellona (Spagna) nella giornata di ieri, oggi l’intervento verrà effettuato dal dottor Xavier Mir. Lo spagnolo si è lussato la stessa spalla durante i festeggiamenti del titolo iridato in Giappone e si è fatto male anche in occasione del recente GP ...

Gala FIM MotoGP - Premiati Jorge Martin - Francesco Bagnaia e Marc Marquez : Presenti anche il Campione del mondo Superbike Jonathan Rea , il Campione WorldSSP Sandro Cortese, la prima donna iridata Ana Carrasco , WorldSSP300, e Raul Fernandez, per la vittoria FIM CEV Repsol ...

MotoGP – Gala FIM - Marc Marquez protagonista : “punto ad un’altra vittoria mondiale” : Gala della Federazione internazionale di motociclismo (FIM), Marc Marquez tra i protagonisti della kermesse ad Andorra Il Gala della Federazione internazionale di motociclismo (FIM) si è tenuto quest’oggi ad Andorra. Nell’occasione sono stati premiati i 43 campioni del mondo delle sei discipline sotto la ‘sfera’ FIM. Presente ancora una volta Marc Marquez, presentatosi ad Andorra da campione del mondo della ...

MotoGP - Marc Marquez su Jorge Lorenzo : “Farà crescere il livello in squadra e mi metterà in difficoltà” : Serenità ed unità di intenti. In casa della Honda si respira un’aria decisamente distesa. Dopo il settimo titolo iridato vinto dallo spagnolo Marc Marquez e la conquista dell’iride anche nella graduatoria riservata ai costruttori, la squadra di Tokyo ha alzato la posta andando a costituire un dream team: Marquez e il maiorchino Jorge Lorenzo, ben 12 Mondiali in due. Numeri roboanti che potrebbero rischiare però di alterare gli ...

MotoGP Marquez : "Già d'accordo con Lorenzo sui punti deboli della Honda" : A fine stagione, dopo i test conclusivi di un'annata impegnativa e prima di farsi operare alla spalla, il campione del mondo Marc Marquez ha tracciato un breve bilancio delle ultime sessioni di prova svolte a Valencia e Jerez, con riferimento particolare al suo prossimo compagno, Jorge Lorenzo. "Abbiamo parlato un po' ...

MotoGP – Lorenzo ed i problemi della Honda - Marquez tira le somme dopo i test : “Jorge mi metterà in difficoltà” : Marc Marquez dal circuito di Rufea, il campione del mondo in carica di MotoGp trae le sue conclusioni dopo i test di Valencia e Jerez accanto a Jorge Lorenzo Marc Marquez, dopo aver concluso alla grande la stagione 2018 e prima di sottoporsi all’intervento che dovrà rimettergli a posto la spalla, si è calato nei panni del “maestro” in occasione della quarta edizione del suo Junior Motor Camp. Sul circuito di motocross di ...

MotoGP – Marquez svela le prime sensazioni di Lorenzo sulla Honda : “ecco cosa mi ha detto a colazione” : Marc Marquez e le prime sensazioni di Jorge Lorenzo in sella alla Honda: le rivelazioni del campione del mondo dopo i test di Jerez de la Frontera I piloti della MotoGp salutano definitivamente la pista per il 2018: dopo le due sessioni di test invernali che hanno in qualche modo dato il via alla stagione 2019, i campioni delle due ruote vanno in vacanza. Buone sensazioni per Marc Marquez in pista a Jerez: il campione del mondo ha chiuso ...

MotoGP – Marquez e i primi segnali dopo Jerez : “quando si lavora su un nuovo motore…” : Marc Marquez si mostra soddisfatto dei progressi della sua Honda dopo la seconda giornata dei test di Jerez: lo spagnolo però è consapevole di dover lavorare su alcuni aspetti per trarre il meglio dalla sua moto dopo la seconda giornata di test passata sulla pista di Jerez, Marc Marquez torna a casa soddisfatto. La sua Honda va veloce e ha ancora molti margini di miglioramento. Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il day-2 di Jerez, alle ...