MotoGP | Marc Marquez si opera alla spalla sinistra | intervento per il Campione del Mondo

MotoGP – Marc Marquez in ospedale - oggi l’intervento alla spalla : “pronto per andare dal carrozziere” [FOTO] : Marc Marquez pronto per l’operazione alla spalla: lo spagnolo aggiorna tutti i fan dal lettino d’ospedale I piloti della MotoGp si sfidano anche fuori dalla pista a colpi di… operazioni. Dopo quella a cui è stato sottoposto Michele Pirro la scorsa settimana, ieri è stato il turno di Jorge Lorenzo, operato al piede. Adesso è arrivato invece il momento del campione del mondo: Marc Marquez è infatti già in ospedale, da ieri ...

Gala FIM MotoGP - Premiati Jorge Martin - Francesco Bagnaia e Marc Marquez : Presenti anche il Campione del mondo Superbike Jonathan Rea , il Campione WorldSSP Sandro Cortese, la prima donna iridata Ana Carrasco , WorldSSP300, e Raul Fernandez, per la vittoria FIM CEV Repsol ...

MotoGP – Gala FIM - Marc Marquez protagonista : “punto ad un’altra vittoria mondiale” : Gala della Federazione internazionale di motociclismo (FIM), Marc Marquez tra i protagonisti della kermesse ad Andorra Il Gala della Federazione internazionale di motociclismo (FIM) si è tenuto quest’oggi ad Andorra. Nell’occasione sono stati premiati i 43 campioni del mondo delle sei discipline sotto la ‘sfera’ FIM. Presente ancora una volta Marc Marquez, presentatosi ad Andorra da campione del mondo della ...

MotoGP - Marc Marquez su Jorge Lorenzo : “Farà crescere il livello in squadra e mi metterà in difficoltà” : Serenità ed unità di intenti. In casa della Honda si respira un’aria decisamente distesa. Dopo il settimo titolo iridato vinto dallo spagnolo Marc Marquez e la conquista dell’iride anche nella graduatoria riservata ai costruttori, la squadra di Tokyo ha alzato la posta andando a costituire un dream team: Marquez e il maiorchino Jorge Lorenzo, ben 12 Mondiali in due. Numeri roboanti che potrebbero rischiare però di alterare gli ...

Marc Marquez - Test Valencia MotoGP 2018 : “Penso solo a lavorare - Lorenzo sta migliorando - sorprese Morbidelli e Bagnaia” : Al termine della seconda ed ultima giornata dei Test della Moto GP a Valencia, il Campione del Mondo Marc Marquez è stato intervistato da Marca. Il pilota della Honda si è subito soffermato su come sono andate le cose in pista: “Abbiamo lavorato molto sulle due nuove moto, con due diverse specifiche a livello del motore. C’erano molte novità e andavano capite. Abbiamo immagazzinato tante informazioni utili e ora dobbiamo analizzare ...

MotoGP - le pagelle del Mondiale 2018 : Marc Marquez ingiocabile - Dovizioso paga gli errori. Valentino Rossi ancora competitivo : Si è chiusa una ennesima, splendida, stagione di MotoGP, ed è quindi tempo di vacanza per tutti. Come ogni classe che si rispetti, però, prima dell’arrivederci a dopo le ferie, i piloti devono prendere visione delle rispettive pagelle. Le 19 gare di questa annata rappresentano un campione davvero ampio per valutare chi si è comportato bene, chi ha chiuso le fatiche con il massimo dei voti, chi si è dimostrato rivedibile e dovrà ...

MotoGP Awards – Marc Marquez si gode la vittoria e scherza : “vivo il mio sogno. Scriverò una lettera a Babbo Natale per…” : Ancora una volta è Marc Marquez a ritirare il trofeo più importante dei MotoGP Awards: lo spagnolo si gode il successo e festeggia sul palco Per il secondo anno di fila, nonostante la strenua resistenza di Andrea Dovizioso, è ancora Marc Marquez a trionfare alla fine della stagione. Lo spagnolo si laurea campione del Mondo, conquistando il 5 titolo in 6 anni di MotoGP. Lo spagnolo, premiato anche per le 7 poleposition in stagione, ha ...

MotoGP – Brutto incidente per Marquez a Valencia : Marc ko sotto la battente pioggia spagnola [VIDEO] : Marc Marquez rimedia un bruttissimo incidente durante il Gp di Valencia, allo spagnolo dopo l’high side esce di nuovo la spalla La pioggia sul circuito di Valencia sta mietendo tante ‘vittime’ tra i piloti in gara. Tra questi anche il campione del mondo in carica, Marc Marquez. Lo spagnolo, deciso ad ottenere l’ultima vittoria di stagione anche in Spagna, è stato catapultato dalla sua moto alla curva 9. Un terribile ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : warm-up - Marc Marquez domina sul bagnato. Valentino Rossi ottimo terzo : Marc Marquez non conosce il dolore e domina il warm-up del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Asfalto bagnato al circuito Ricardo Tormo e pioggia insistente in questa zona della Spagna, si preannuncia una gara sull’acqua e il Campione del Mondo ha dato subito ottimi segnali: nonostante la caduta di ieri in qualifica, con annessa dislocazione della spalla sinistra, il padrone di casa ha dettato legge e ha stampato un ...

MotoGP – Marquez in difficoltà a Valencia : Marc impacciato con i fan a causa del dolore alla spalla? [VIDEO] : Marc Marquez visibilmente in difficoltà dopo la caduta in qualifica a Valencia: ecco come lo spagnolo ha salutato i tifosi nel paddock Sono andate in scena oggi pomeriggio le qualifiche del Gp di Valencia: Maverick Vinales ha conquistato la pole position, seguito da Rins e Dovizioso. Quinto posto per Marc Marquez protagonista di un episodio doloroso ed stupefacente: lo spagnolo della Honda ha subito una sublussazione della spalla dopo una ...

MotoGP - GP Valencia. Marc Marquez come Iron Man : cade nelle qualifiche - gli esce la spalla - torna in pista e chiude 5° : Il campione del mondo ottiene anche il 5° tempo in griglia , con un distacco di appena 130 millesimi dal pole-man Vinales. Un risultato pazzesco, considerato il dolore e lo spavento per l'infortunio.