Moscovici sulla manovra | ' Bene le intenzioni di calo del deficit | ma va ridotto ancora'

Manovra - Moscovici : 'Bene gli annunci sulla riduzione del deficit - ora dettagli' : 'Abbiamo preso atto dei recenti annunci del governo di voler ridurre il deficit , è un primo passo nella giusta direzione. Ma aspettiamo ulteriori dettagli per valutare la dimensione di questo passo'. ...

Moscovici sulla manovra : "L'Italia ci ascolta. Dopo gli annunci sul deficit aspettiamo i dettagli" : Pierre Moscovici è ottimista: "Il dialogo con l'Italia (sulla manovra, ndr) è in corso, diventa più intenso, vediamo un tono diverso, un diverso modo di cooperare e vediamo l'Italia disponibile ad ascoltare il nostro punto di vista e risolvere i problemi". Le sue parole arrivano Dopo l'apertura del governo italiano a Bruxelles: "È un passo che accogliamo con favore, e anche gli investitori hanno lo stesso feeling. Ora ...

Moscovici sulla Manovra : "Mano tesa all'Italia ma procedura necessaria" : L'incontro di sabato scorso a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si è svolto in un clima '...

Moscovici sulla manovra italiana : «Le sanzioni sono sempre un fallimento» : La procedura d'infrazione contro l'Italia? «Allo stato attuale, per quanto riguarda il debito, sarebbe necessaria...». Ma «non siamo ancora a questo punto», il dialogo...

Moscovici sulla manovra italiana : 'Al momento la procedura è necessaria' : La procedura d'infrazione contro l'Italia? 'Allo stato attuale, per quanto riguarda il debito, sarebbe necessaria...'. Ma 'non siamo ancora a questo punto', il dialogo con le autorità italiane '...

Vertice Conte-Juncker sulla manovra. Il premier garantisce stabilità finanziaria. Moscovici : la nostra porta resta aperta : 'A Juncker dirò che l'Italia vuole stabilità finanziaria' dichiara Conte. Da Lega e Movimento 5 stelle però rimangono i paletti: 'il deficit deve restare al 2.4%' -

Paolo Savona ignorato da Pierre Moscovici e Giovanni Tria sulla revisione dei trattati : la furia del ministro : Parole che hanno chiamato in causa il titolare dell'Economia, che ha sottolineato: 'Non ne abbiamo discusso perché la proposta di Savona riguarda la riforma dei Tratti'.

Dagospia : Giovanni Tria - trattativa in gran segreto sulla manovra con Pierre Moscovici : Il retroscena lo svela Dagospia.com . E ha come protagonisti il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici , e il ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria . Moscovici sarebbe, secondo i mercati e i fondi di investimento non europei, l'unico a questo punto in grado di mediare tra l'Unione europea e l'Italia e di evitare ...

Moscovici sulla Manovra : dialogo con Italia ma rispettare regole : Il commissario agli affari economici Pierre Moscovici spera che con l'Italia "ci sarà un avvicinamento" sul discorso Manovra , ma senza far venir meno "il rispetto delle regole. La Commissione deve ...

La mano tesa di Moscovici al governo sulla manovra : Il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, ha lamentato che il governo Conte sulla manovra non ha mantenuto gli accordi, ma ha non ha chiuso al dialogo: "La mia porta è sempre aperta e spero che il governo italiano ascolti questo messaggio", ha affermato in un'intervista a Repubblica. "Sento dire che sarebbe la manovra del popolo contro la burocrazia ma non è cosi'", ha ...

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...