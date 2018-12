wired

: Moonshine Vol.1, storia di mostri, gangster e proibizionismo #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Moonshine Vol.1, storia di mostri, gangster e proibizionismo #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Moonshine Vol.1, storia di mostri, gangster e proibizionismo -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Oscar Ink porta in Italia il primo volume trade paperback di, un piccolo gioiellino originariamente pubblicato da Image Comics e nato dalla penna di Brian Azzarello e dall’inchiostro e i colori di Eduardo Risso. Abbiamo già visto i due autori lavorare insieme sul famosissimo 100 Bullets: le avventure del misterioso agente Graves e della sua inseparabile ventiquattrore contenente una pistola e cento colpi. Anche qui laè calata in ambientazioni noir, anche se principalmente pulp, ma con una marcia in più: il soprannaturale.Con il terminesi indica il luccichio della luce della luna sulle superfici liquide. Già dalla fine del diciottesimo secolo, però, con questa espressione ci si riferisce ai distillati che vengono commerciati illegalmente durante la notte, sotto la luce della luna appunto. Tale pratica di contrabbando diviene poi una fonte di ...