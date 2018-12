: Molise, blitz antidroga: otto arresti - NotizieIN : Molise, blitz antidroga: otto arresti - Cyber_Feed : • Cyber News • #Molise, blitz antidroga: otto arresti - TelevideoRai101 : Molise, blitz antidroga: otto arresti -

I Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Campobasso stanno eseguendo l'arresto dipersone per traffico di droga. I destinatari del provvedimento sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel mirino degli investigatori un gruppo criminale, composto prevalentemente da cittadini albanesi, dedito allo spaccio di eroina e cocaina nei comuni di Termoli e Campomarino, in provincia di Campobasso.(Di martedì 4 dicembre 2018)