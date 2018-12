Modric vince il Pallone d' Oro? La famiglia di Cristiano Ronaldo non gradisce | ' Marci

Luka Modric vince il Pallone d'oro 2018. Dalla guerra alle Champions League - fino al Pallone d'Oro : Luka Modric vince il Pallone d'Oro 2018. A trionfare, però, non sono solo le sue qualità tecniche ma anche la sua storia. Il centrocampista croato ha superato la concorrenza di Cristiano Ronaldo (secondo) e del francese Antoine Griezmann (terzo). Un momento storico, perché rompe il duopolio sul trofeo di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, iniziato nel 2008 con la vittoria del portoghese. Una vittoria che ricorderemo per anni, ...

