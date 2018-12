Modric pallone d’oro | Sergio Ramos esilarante sui social | “e il mio quando?” FOTO

Pallone d'Oro 2018 a Modric - le sorelle di Cristiano Ronaldo furiose : La maggiore su Instagram: "Purtroppo questo è il marciume in cui viviamo". E il suo agente: "Cristiano è il migliore della storia"

Pallone d'Oro a Modric - le sorelle di Ronaldo attaccano : 'Non ha vinto il migliore' : Stessa immagine del fratello, accompagnata da un commento ancora più duro: 'Purtroppo questo è il mondo dove viviamo, tra marciume, mafiosi, figli di p... del denaro. Ma la giustizia e il potere di ...

Modric è Pallone d’Oro - la famiglia di Ronaldo non la prende bene : ‘Figli di p…’ : Il fair play sembra non essere proprio di casa nella famiglia di Cristiano Ronaldo: il Pallone d’Oro 2018 è stato assegnato al centrocampista croato Luka Modric, un premio che interrompe dieci anni di dominio incontrastato di Leo Messi e lo stesso Ronaldo, due campioni che hanno collezionato cinque vittorie ciascuno. Le sorelle del portoghese sembrano non aver accettato di buon grato l’assegnazione del premio a Modric, tanto che la maggiore, ...

A tutto Mancini : lo scontro Juve-Inter - il Pallone d’Oro a Modric e l’esplosione di Zaniolo : Roberto Mancini ha parlato di alcuni degli argomenti più caldi del momento, dal Pallone d’oro all’esplosione di Zaniolo con la Roma “Zaniolo sta facendo ottime prestazioni, nonostante sia giovanissimo. Ha fisicità e qualità tecniche, può diventare un grandissimo centrocampista“. Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini parlando ai microfoni di Sky del giovane giocatore della Roma che ha fatto debuttare in Nazionale ...

Pallone d'Oro - il Napoli omaggia Modric e scatena i tifosi della Juventus : Napoli - Un gesto di cortesia e sportività o una frecciatina alla Juventus e a Cristiano Ronaldo ? Difficile da dire, ma i complimenti fatti via Twitter a Modric per il Pallone d'Oro sono stati di ...

Modric è Pallone d’Oro - le sorelle di Ronaldo si sfogano su Instagram : 'Che marciume' : Il fair play sembra non essere proprio di casa nella famiglia di Cristiano Ronaldo: il Pallone d’Oro 2018 è stato assegnato al centrocampista croato Luka Modric, un premio che interrompe dieci anni di dominio incontrastato di Leo Messi e lo stesso Ronaldo, due campioni che hanno collezionato cinque vittorie ciascuno. Le sorelle del portoghese sembrano non aver accettato di buon grato l’assegnazione del premio a Modric, tanto che la maggiore, ...

La reazione di Modric per il Pallone d'oro : Era un ragazzino croato costretto a lasciare la propria casa in fiamme durante la guerra nella ex Jugoslavia e che ha visto il proprio nonno – Luka anche lui – venire ucciso dalle milizie serbe. Oggi, a 33 anni, Luka Modric diventa il primo calciatore del suo paese a vincere il Pallone d'oro, interr

Inter - il sogno Modric può diventare realtà dopo la vittoria del Pallone d'oro (RUMORS) : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al mancato trasferimento di Luka Modric all'Inter. Un tormentone che tornerà in auge anche la prossima stagione visto che il centrocampista croato sembra non aver cambiato idea e vuole lasciare il Real Madrid, e ha rifiutato il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020. E questa volta il patron dei blancos, Florentino Perez, sembra orientato ...

Pallone d'Oro - il Napoli omaggia Modric e scatena i tifosi della Juventus : Napoli - Un gesto di cortesia e sportività o una frecciatina alla Juventus e a Cristiano Ronaldo ? Difficile da dire, ma i complimenti fatti via Twitter a Modric per il Pallone d'Oro sono stati di ...

Il Pallone d'Oro a Modric scatena la famiglia di CR7 : "Che marciume - figli di p..." : Ci è andata un pò più leggera invece Katia , che ha commentato così: "Miglior giocatore del mondo… per chi capisce di calcio, certo. Sono preoccupata sul futuro del calcio". IL POST FURIOSO ELMA ...

Pallone d'Oro 2018 - Modric e la profezia di Zidane : 'Tre anni fa mi disse che l'avrei vinto' : ... altro ex Pallone d'Oro nato dal Mondiale, quello del 1998, e che quasi tre anni fa guardò nella sfera di cristallo profetizzando il nome di Modric come quello di calciatore più forte al mondo. "Mi ...

Modric : 'Pallone d'Oro? Ronaldo e Messi di un altro livello' : ROMA - La vittoria della normalità. Luka Modric ieri sera si è visto consegnare il Pallone d'Oro 2018 che ha interrotto dieci anni di duopolio Ronaldo-Messi , un successo figlio di tanti sacrifici ...

Luka Modric vince il Pallone d'oro 2018. Dalla guerra alle Champions League - fino al Pallone d'Oro : Luka Modric vince il Pallone d'Oro 2018. A trionfare, però, non sono solo le sue qualità tecniche ma anche la sua storia. Il centrocampista croato ha superato la concorrenza di Cristiano Ronaldo (secondo) e del francese Antoine Griezmann (terzo). Un momento storico, perché rompe il duopolio sul trofeo di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, iniziato nel 2008 con la vittoria del portoghese. Una vittoria che ricorderemo per anni, ...

Modric pallone d’Oro : il Real Madrid lo celebra così -FOTO- : Modric Pallone D’ORO- Luka Modric è il vincitore del Pallone d’Oro 2018. Il croato mette fino al dominio Cristiano Ronaldo-Messi durato per ben 10 anni. Oltre 700 voti hanno incoronato il centrocampista del Real Madrid il miglior giocatore della passata stagione. Un premio che lo stesso giocatore ha accolto con grande gioia e soddisfazione. Una […] L'articolo Modric Pallone d’Oro: il Real Madrid lo celebra così -FOTO- ...