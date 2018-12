Modric è Pallone d’Oro | la famiglia di Ronaldo non la prende bene | ‘Figli di p…’

Pallone d'Oro - il Napoli omaggia Modric e scatena i tifosi della Juventus : Napoli - Un gesto di cortesia e sportività o una frecciatina alla Juventus e a Cristiano Ronaldo ? Difficile da dire, ma i complimenti fatti via Twitter a Modric per il Pallone d'Oro sono stati di ...

Modric è Pallone d’Oro - le sorelle di Ronaldo si sfogano su Instagram : 'Che marciume' : Il fair play sembra non essere proprio di casa nella famiglia di Cristiano Ronaldo : il Pallone d’Oro 2018 è stato assegnato al centrocampista croato Luka Modric , un premio che interrompe dieci anni di dominio incontrastato di Leo Messi e lo stesso Ronaldo , due campioni che hanno collezionato cinque vittorie ciascuno. Le sorelle del portoghese sembrano non aver accettato di buon grato l’assegnazione del premio a Modric , tanto che la maggiore, ...

La reazione di Modric per il Pallone d'oro : Era un ragazzino croato costretto a lasciare la propria casa in fiamme durante la guerra nella ex Jugoslavia e che ha visto il proprio nonno – Luka anche lui – venire ucciso dalle milizie serbe. Oggi, a 33 anni, Luka Modric diventa il primo calciatore del suo paese a vincere il Pallone d'oro , interr

Inter - il sogno Modric può diventare realtà dopo la vittoria del Pallone d'oro (RUMORS) : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al mancato trasferimento di Luka Modric all'Inter. Un tormentone che tornerà in auge anche la prossima stagione visto che il centrocampista croato sembra non aver cambiato idea e vuole lasciare il Real Madrid, e ha rifiutato il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020. E questa volta il patron dei blancos, Florentino Perez, sembra orientato ...