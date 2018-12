' Miracoli dal cielo' | domani il film in prima Tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Blastingnews

(Di martedì 4 dicembre 2018) Nellaserata di mercoledì 5 dicembre, alle 21:25 circa, andrà in onda su Rai 1 ildal" (titolo originale "Miracles from Heaven"). Questa pellicola fa parte del cosiddetto genere "christian", che comprende lungometraggi e cortometraggi a carattere religioso, spirituale e mistico.Uscito due anni e mezzo fa nelle sale cinematografiche statunitensi, ilha come interpreti principali Jennifer Garner, Martin Henderson e Queen Latifah, e narra la storia di una bambina texana che guarisce inspiegabilmente da una malattia incurabile. La trama è tratta da una storia vera....