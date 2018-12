Milano | violentata in discoteca a Sesto S Giovanni | fermato un uomo

Milano - segregata e violentata in casa dall'ex | Si salva lanciando un biglietto dalla finestra : E' rimasta segregata per due giorni in casa dall'ex che l'ha ripetutamente violentata. La donna è però riuscita a far filtrare in strada da una finestra un bigliettino con la richiesta di aiuto, ...

Milano - 14enne drogata e violentata : arrestato meccanico/ Deve scontare condanna a 14 anni e 9 mesi : Un uomo di 46 anni abusava sessualmente di una ragazzina di 14 anni offrendole droga, che poi spacciava nella zona di Milano dove lavorava oltre a ricettare macchine rubate(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:23:00 GMT)

Milano - 70enne violentata : fermato romeno già condannato per stupro. Salvini : «Castrazione chimica» : È stato rintracciato in otto giorni l'uomo che il 21 settembre scorso, a Milano, ha rapinato e costretto a subire violenza una donna anziana nel suo appartamento. Si tratta di un 42enne di...

Milano - adescata su Facebook per lavoro da badante/ Ultime notizie - ragazza italiana segregata e violentata : Milano, adescata su Facebook per lavoro da badante. Ultime notizie, ragazza italiana segregata e violentata. Nuovo caso di violenza sessuale nel nord Italia(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:10:00 GMT)