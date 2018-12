Milano | protesta animalista davanti alla Scala | ' Animali in scena | uno scempio'

Milano - Non una di meno contro la mozione anti-aborto. Protesta in consiglio comunale : “No al Medioevo” : Protesta silenziosa e pacifica in consiglio comunale a Milano di alcune esponenti di ‘Non una di meno‘ il movimento femminista che lotta per i diritti delle donne. Cinque attiviste si sono alzate in piedi, nella zona riservata al pubblico, mentre iniziava in aula la discussione sulla mozione anti legge 194, presentata dal consigliere di Forza Italia, Luigi Amicone. Le donne erano vestite con un mantello rosso e un copricapo bianco ...