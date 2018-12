Milano ieri e oggi | un percorso fotografico sulla Highline

Concorso infermieri a Milano - biologo Bari - Cps tecnico della prevenzione a Gorizia : In Gazzetta Ufficiale n°94 di martedì 27 novembre sono stati emanati nuovi concorsi pubblici, per i ruoli sanitari di infermiere, biologo e tecnico della prevenzione. I bandi, con scadenza fissata tra il 10 e il 27 dicembre, riguardano il Consiglio Nazionale Istituto di Ricerca Sulle Acque con sede secondaria a Bari, per il ruolo di biologo, l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano (infermiere), e presso A.A.S. n. 2 Bassa Friulana-Isontina, per ...

“I mestieri dello sport” : la Revivre Axopower Milano fa visita alla scuola Oriani – Mazzini : Passione, educazione e studio per diventare campioni nello sport: Giani, Berti e Rampazzo raccontano agli studenti la loro esperienza Ritorno a scuola per la Revivre Axopower Milano. Anche per la stagione 2018-2019 per la società del presidente Lucio Fusaro ripartono i progetti, promossi in forte collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, in cui sono previsti visite ed attività presso le scuole del territorio. Nella ...

Milano - carabinieri arrestano padre violento - figlio di 8 anni scrive : 'Siete supereroi' : Un paio di giorni fa i carabinieri della Compagnia Porta Magenta di Milano hanno ricevuto un biglietto di ringraziamento molto speciale. 'Siete dei supereroi fantastici', si legge nelle poche righe scritte in stampatello, 'salvate tutto il mondo, a volte anche sparando e parlando'. Il messaggio, che ha commosso l'intero Comando, è stato consegnato da un bimbo di soli 8 anni che, da quando era piccolo, è stato costretto, con la sorellina, a ...

Milano : arrestato dai Carabinieri il maestro di un asilo per aver maltrattato i bambini : PRIMAPRESS, - PERO, Milano, - Il maestro di una scuola dell'infanzia alla periferia di Milano è stato arrestato per maltrattamenti su bambini tra i 2 e i 5 anni. Le telecamere installate dai ...

Milano - i carabinieri arrestano il padre violento e il figlio scrive : "Supereroi" : Da anni vedeva il padre picchiare la sua mamma, così quando i carabinieri hanno arrestato l'uomo, un bambino milanese di 8 anni ha sentito il bisogno di scrivere un commovente biglietto di ...

Milano - maxi rissa in centro con sassaiola : ferite lievi per due carabinieri e cinque denunciati : Una lite tra due gruppi degenera in pochi minuti con inseguimenti nelle strade intorno e cocci di bottiglia. I due militari, i primi a intervenire, vengono feriti. Si cercano le persone fuggite all'arrivo delle pattuglie

Maxi rissa a Milano - 2 carabinieri feriti : ANSA, - Milano, 25 NOV - E' iniziata nel mezzanino della metropolitana di Cadorna ed è poi proseguita nelle strade limitrofe alla piazza, con lancio di sampietrini e pali di divieto della sosta ...

Milano - maxi rissa in centro con spranghe e lancio di sampietrini : feriti due carabinieri - 5 persone fermate : È iniziata nel mezzanino della metropolitana di Cadorna ed è poi proseguita nelle strade limitrofe alla piazza, con lancio di sampietrini e pali di divieto della sosta sradicati, la mega rissa scoppiata intono alle 22 di sabato in pieno centro a Milano. Coinvolti una ventina di giovani nordafricani e centrafricani, mentre due carabinieri intervenuti per sedarla sono rimasti feriti in modo lieve. Tutto è iniziato poco dopo le 22, per una ...

Milano : al via progetto 'Eventi nei quartieri' - scelti 24 luoghi in città (2) : (AdnKronos) - "Con questa delibera la Giunta introduce una novità importante a favore delle associazioni ed enti del no-profit che intendano organizzare eventi nei quartieri. Lo fa attraverso un alleggerimento consistente della leva fiscale sul canone o.s.a.p e sull’imposta comunale della pubblicità

Milano : al via progetto 'Eventi nei quartieri' - scelti 24 luoghi in città : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - Ventiquattro piazze milanesi di altrettanti quartieri della città scelti come luoghi per la cultura e l’aggregazione, dove sarà più semplice e meno costoso per associazioni ed enti no-profit organizzare eventi pubblici. È quanto prevedono le linee di indirizzo per la re

Milano : Comune - domenica ultima giornata di incontri per Piano quartieri : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - Si concludono domenica 25 novembre, nei Municipi 1, 2 e 3, gli incontri organizzati dall’Amministrazione comunale di Milano per presentare il Piano quartieri. L’iniziativa, pensata per ascoltare le opinioni, scambiare informazioni e raccogliere suggerimenti e proposte d

Influenza : i consiglieri dell’Ordine dei medici di Milano si vaccinano - “diamo l’esempio” : L’Ordine dei medici di Milano si vaccina contro l’Influenza per “dare il buon esempio” e promuovere la profilassi fra tutti gli operatori sanitari, più esposti all’infezione con il rischio di diventare ‘untori’ propagando il contagio. Per sostenere la campagna vaccinale in corso, i consiglieri e i revisori dell’Omceo provinciale si sottoporranno pubblicamente all’iniezione scudo domani 22 ...

Ordine Medici Milano : vaccinazione pubblica per i consiglieri : Milano, 21 nov., askanews, - Tutti i rappresentati di vertice dell'Ordine dei Medici di Milano, consiglieri e revisori dei conti compresi, hanno deciso di sottoporsi insieme alla vaccinazione ...

Milano. Tour del Piano Quartieri che descrive i progetti in corso e quelli futuri : Cinque stanze tematiche, amministratori ed esperti a disposizione dei cittadini per conoscere le opere che il Comune sta realizzando e