Milan | il Flamengo saluta Paquetá | ' Un giorno tornerai | ora vai a conquistare il mondo'

Milan - Paquetà al passo d’addio con il Flamengo : saluto commovente - poi l’annuncio [VIDEO] : Il giovane brasiliano Lucas Paquetà è ormai prossimo a vestire la maglia del Milan. Come dichiarato dallo stesso Gattuso, il classe ’97 sarà a Milano nei prossimi giorni per effettuare alcuni test e conoscere il mondo in cui si troverà a lavorare in futuro. Poi farà rientro in Brasile per qualche giorno e dal 2019 sarà regolarmente a disposizione del club rossonero. Intanto ha disputato l’ultima partita con la maglia ...

Paquetá - addio in lacrime al Flamengo : ora il Milan. Il VIDEO : Un nuovo capitolo nella vita di Lucas Paquetá sta per iniziare, la storia con il Flamengo adesso è davvero finita. Tutto fatto per il trasferimento in Italia del talentuoso centrocampista brasiliano, ...

Milan - Paquetà saluta il Flamengo : "Per sempre casa mia" : Lucas Paquetà aveva già salutato il Flamengo venerdì in conferenza stampa ma il brasiliano atteso dal Milan a gennaio ha voluto aggiungere un post su Instagram più personale: "Dico addio ad un club, ...

Milan - Paquetà si confessa : “ho paura di lasciare il Flamengo - a dicembre sarò già a Milano” : Il nuovo acquisto del Milan ha parlato in conferenza stampa in Brasile, esprimendo le proprie sensazioni a pochi giorni dal trasferimento in Italia Viaggio già organizzato, biglietto aereo in tasca e avventura con la maglia del Milan pronta ad essere vissuta. Lucas Paquetà si prepara a sbarcare in Italia, non senza un pizzico di paura in corpo. AFP PHOTO / RAUL ARBOLEDA Il salto dal Sudamerica all’Europa è difficile, il brasiliano lo ...

Il calciomercato oggi – Milan - Paquetà saluta il Flamengo : Il calciomercato oggi – “Ora è arrivato il momento dei saluti, sono pronto a iniziare una nuova avventura. Ringrazio il club per tutto ciò che mi ha dato, ma dopo 12 anni credo sia giunto il momento di partire. Avrò tante cose per la testa nei prossimi giorni, devo riposare e lavorare per preparare bene l’ultima partita. Credo sarà solo un arrivederci, non un addio“. Lucas Paquetá sta per iniziare la sua avventura europea che ...

Milan - Paquetà saluta il Flamengo : “Pronto per una nuova avventura” [VIDEO] : Lucas Paquetá sta per iniziare la sua avventura europea che lo vedrà protagonista con la maglia del Milan. L’esperienza con il Flamengo, che lo ha lanciato e gli ha fatto guadagnare la possibilità di giocarsi le sue carte nel campionato italiano, volgerà al termine domenica prossima con la partita del “Maracanà” contro l’Atletico Paranaense. Queste le parole del calciatore classe 1997 a Globo Esporte: “Ora è ...

Paquetà pronto a salutare il Flamengo per approdare al Milan : “è un arrivederci - pronto al giorno speciale” : Paquetà vivrà un “giorno speciale”, quello del saluto al Flamengo dopo una lunga militanza per approdare al Milan nel mercato di gennaio Paquetà si appresta a salutare il Flamengo. Il calciatore si unirà al Milan probabilmente già nel mese di dicembre e giocherà la sua ultima gara con i brasiliani nel prossimo weekend: “dopo 12 anni a Flamengo è il momento di salutare. Devo solo ringraziare il club per tutto quello che ha ...

Milan - Paquetà felice per l’arrivo in Italia : “Sono entusiasta - ma prima voglio un trofeo col Flamengo” : Il rosso e il nero sono sempre stati i suoi colori e lo continueranno ad essere tra un paio di mesi, quando a cambiare sarà lo stemma sfoggiato sul petto. Non ci sono più dubbi sull’ormai imminente sbarco di Lucas Paquetà al Milan. Nel frattempo il giovane talento brasiliano ha rilasciato poche parole al sito Coluna do Flamengo, manifestando la propria felicità: “Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ...

Brasile - il Milan si consola con Paquetá : gol e tunnel con il Flamengo. VIDEO : Il Milan ha perso il derby contro l'Inter all'ultimo respiro ma può consolarsi. Dal Brasile continua a brillare la stella di Lucas Paquetá , ancora protagonista con la maglia del suo Flamengo . I ...

Giallo Paquetà. Dubbi Flamengo sulla cessione al Milan : Si aggiunge un nuovo episodio a colorare il trasferimento di Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan. Il presidente del consiglio deliberativo del club brasiliano, Rodrigo Dunshee, ha definito 'strano' l'...

PAQUETÁ AL Milan / Ultime notizie - il Flamengo si tira indietro? Aperta un'inchiesta sull'affare : Paquetà al MILAN, calciomercato: l'ad del Flamengo conferma il passaggio in rossonero a scapito delle voci sul Real Madrid. Intanto però c'è chi frena l'entusiasmo sul suo talento.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:24:00 GMT)

Milan - inchiesta del Flamengo su Paquetà : «Cessione strana» : Un dirigente del club brasiliano ha parlato di «Cessione strana», e spiega di voler aprire un'inchiesta interna sull'affare con il Milan. L'articolo Milan, inchiesta del Flamengo su Paquetà: «Cessione strana» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - inchiesta del Flamengo sull’affare Paquetà : «Cessione strana» : Un dirigente del club brasiliano ha parlato di «Cessione strana», e spiega di voler aprire un'inchiesta interna sull'affare con il Milan. L'articolo Milan, inchiesta del Flamengo sull’affare Paquetà: «Cessione strana» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Paquetà - incredibile colpo di scena : il Flamengo apre un’inchiesta - “qualcosa non quadra” : Alcuni membri del consiglio deliberativo del Flamengo vogliono vederci chiaro in merito alla trattativa col Milan per Paquetà incredibile colpo di scena nell’affare tra Flamengo e Milan per Paquetà. Alcuni vertici del club brasiliano vogliono vederci chiaro su quanto accaduto, tanto da aprire un’inchiesta interna per far chiarezza: “Il trasferimento ha caratteristiche non standard, sta attirando attenzione. Il mercato si apre a ...