Milan | Higuain | per il Pipita rebus riscatto; non è più sicuro l' acquisto?

“Ibrahimovic non si accoppia bene con Higuain” : Zaccheroni boccia il ritorno di Zlatan al Milan : Alberto Zaccheroni non crede sia possibile una convivenza tra Ibrahimovic ed Higuain, i due potrebbero ‘incontrarsi’ al Milan dal mese di gennaio “Ibra dove va vince e quindi verrebbe sempre la voglia di averlo ma avendo Higuain in casa sul piano tattico non è facilissimo, dipende dagli equilibri di squadra che vuole dare Gattuso. Ibrahimovic è straordinario ma è un grande accentratore che vuole sempre la palla e diventa ...

VIDEO/ Milan Parma - 2-1 - : highlights e gol. Gattuso : Higuain? deve recuperare - Serie A - 14giornata - - IlSussidiario.net : VIDEO Milan Parma , risultato finale 2-1, : higlhights e gol della partita, disputata a San Siro e valida nella 14giornata di Serie A.

Milan - Gattuso : 'Ibrahimovic con Higuain? E poi Paquetà?' : MilanO - ' Un tridente con Ibrahimovic, Higuain e Cutrone? Ora siamo concentrati sulle ultime partite dell'anno' . Così il tecnico del Milan , Gennaro Gattuso , risponde alla domanda di calciomercato ...

Milan-Parma - Gattuso : 'Vittoria fondamentale. Higuain non sarà mai un problema' : Un successo conquistato in rimonta contro il Parma che lancia il Milan momentaneamente al quarto posto in classifica, tre punti davvero importanti quelli conquistati dai rossoneri a San Siro nella ...

Milan - Gattuso : "Buonissima partita. Tridente Cutrone-Ibra-Higuain? C'è anche Paquetà" : "Abbiamo fatto una buona partita, forse nel primo tempo abbiamo esagerato con i cross, ma la squadra ha fatto quello che doveva fare con cuore e tecnica". Rino Gattuso commenta così la vittoria del ...

Milan - Cutrone a San Siro è Super Patrick. Primo gol senza Higuain : Quando vede San Siro, carica come un toro e non tradisce mai. Il 2-1 al Parma è quasi interamente di proprietà di Patrick Cutrone: un gol spettacolare nel momento più difficile del Milan e un rigore ...

Il Milan supera il test di… Inglese : Parma ribaltato e quarto posto - Cutrone non fa rimpiangere Higuain : I rossoneri riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio firmato Inglese, la volée di Cutrone e il rigore di Kessié regalano il quarto posto temporaneo al Milan quarto posto solitario, in attesa che la Lazio giochi a Verona contro il Chievo. Il Milan fa il proprio dovere e stende il Parma, prendendosi tre punti fondamentali nella corsa alla zona Champions League. Spada/LaPresse Tante le assenze per Gattuso, costretto ancora una volta a ...

Milan - Reina : 'Higuain tra i più forti al mondo - cancellerà ogni dubbio. Qui per far crescere Donnarumma - Gattuso...' : ... con quella fame che vedo ogni giorno, non ci sarà spazio per nessun dubbio per la gente che parla male di lui: non è solo tra i più forti in Italia ma al mondo, ora tocca a lui dimostrarlo in campo ...

Milan - Reina : 'Per lo scudetto c'è solo la Juve. Higuain è uno dei migliori al mondo' : Dimostra una fame incredibile ogni giorno e credo sia uno degli attaccanti più forti del mondo". Così invece sul connazionale Suso: "È un giocatore fortissimo, lo conosco dai tempi di Liverpool ...

Milan - Gattuso post Dudelange : 'Buon approccio - poi un po' di paura. Higuain e Cutrone...' : Milan, Gattuso post Dudelange: 'Buon approccio, poi un po' di paura. Higuain e Cutrone ' Gattuso post Milan Dudelange Gennaro Gattuso , tecnico del Milan ha commentato ai microfoni Sky Sport la vittoria di Europa League per 5-2 contro il Dudelange . Le sue parole: ' Avevo detto non sarebbe stato facile, dopo l'1-1 abbiamo avuto un po' di paura. Avevamo approcciato bene, il ...

Milan - Gattuso : 'Buona reazione - bravo Mauri. Higuain? Schiena dolorante' : Queste le parole del mister rossonero ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: « Sull'1-1 è subentrata paura, ma la partita era stata interpretata bene. Partite facili non ci sono. Il ...

Milan - Gattuso : 'Cutrone da manuale. Higuain? Aveva mal di schiena' : MilanO - Tutto è bene quel che finisce bene, ma c'è stato un momento in cui Rino Gattuso e i tifosi del Milan hanno tenuto di rimanere scottati dal Dudelange in un match di Europa League poi vinto 5-2.

Milan - Higuain può tornare alla Juve? La risposta : Ecco le sue parole a Sky Sport : 'Non cerco il riscatto ma so che devo dare di più. Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato a puntare su di me e aiutare la società a raggiungere tutti gli ...