Milan-CR7 | Mirabelli aggiunge altri dettagli | “Ecco cosa ci disse Ronaldo”

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Ospite nello studio di QSVS, l’ex direttore sportivo delMassimilianoè tornato a parlare della trattativa che avrebbe potuto portare Cristiano Ronaldo in rossonero. Il dirigente prima conferma la bozza della trattativa, poi riporta le parole del portoghese pronunciate ai tempi della proposta del: “Mi è stato detto che c’erano le possibilità di prenderlo. Non ci siamo illusi: posso assicurare che se ci fosse stata la proprietà attuale Cristiano Ronaldo in questo momento giocava almatematicamente nonostante non fossimo in Champions. Ronaldo ci ha detto: ‘l’Europa League non l’ho mai vinta e vincerò anche quella’. Ero convinto: io mi sono seduto con l’agente e la mia parte era finita, io avevo definito un po’ tutto, anche l’ingaggio e il prezzo del cartellino. Non avevo paura di fare brutte figure, ero tranquillo perché quando Berlusconi dà il ...