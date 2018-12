Milan-Chelsea | con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione Gattuso sogna lo spagnolo

Milan-Chelsea - doppio binario : Fabregas subito - Bakayoko in estate : Gira che ti rigira, il mercato del Milan ruota sempre attorno a Stamford Bridge, per l'immediato , gennaio, e per il futuro , l'estate, . Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ...

Milan - un difensore del Chelsea è il primo obiettivo : L'obiettivo principale per rinforzare la difesa del Milan è Andreas Christensen . Secondo La Gazzetta dello Sport , i contatti tra i rossoneri e il Chelsea sono già avviati e la trattativa sta proseguendo.

Milan-Ibrahimovic : countdown. E col Chelsea contatti continui per Fabregas : Le spie si sono accese a cavallo tra il primo e il secondo tempo di ieri, mentre i brividi correvano lungo la schiena dei 15mila di San Siro e prima che la manita rossonera chiudesse la pratica ...

Higuain Chelsea - Sarri vuole l’attaccante del Milan a gennaio : Higuain Chelsea – Gonzalo Higuain al Chelsea, l’affare è possibile. E già a gennaio. Incredibilmente l’esperienza del Pipita con il Milan potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda. L’attaccante argentino riterrebbe infatti di non poter più continuare la propria avventura all’ombra della Madonnina e perciò sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione. Una destinazione […] L'articolo Higuain Chelsea, ...

Dalla corte del Chelsea alla scelta Caldara-Milan : ora la Juve blinda Rugani : ' Colpa ', se così si può dire, di una difesa che negli ultimi anni ha potuto contare su alcuni dei centrali più forti al mondo, Barzagli, Bonucci e Chiellini,, che insieme hanno saputo trovare un'...

Calciomercato - Cahill chiede la cessione al Chelsea ed il Milan ci prova : Gary Cahill pronto a dire addio al Chelsea per volare in un nuovo club per rilanciarsi dopo l’esclusione per mano di Maurizio Sarri Gary Cahill si appresta a lasciare il Chelsea. Il calciatore dei Blues non rientra nei piani di mister Maurizio Sarri, il quale preferisce altri interpreti per il ruolo di centrale di difesa, da Rudiger a David Luiz, passando per Christensen. Cahill dunque avrebbe chiesto la cessione al club, nonostante ...