Milan | al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Milano - viaggio dentro l'inferno del Palasharp. FOTOQui dormono le tante Desiree schiave dei nigeriani : INCHIESTA FOTOGRAFICA/ Siamo stati nei nuovi covi della mafia nigeriana, dove i pusher riducono in schiavitù le ragazzine drogate. Stiamo parlando del Palasharp a Milano, diventato un vero e proprio inferno dove la Polizia non può nemmeno entrare Segui su affaritaliani.it

Milano - in migliaia per dire no al centro per i rimpatri di via Corelli : “Governo razzista - non si torni indietro di 100 anni” : migliaia di cittadini in piazza per protestare contro il decreto Sicurezza e l’istituzione dei Cpr. Associazioni cattoliche e laiche, collettivi politici e anarchici, privati cittadini e gruppi sociali, si sono ritrovati insieme in piazza Piola a Milano, per poi dare vita al corteo che li ha portati fino a via Corelli, sede del centro di accoglienza per richiedenti asilo che sarà trasformato in Cpr (centro per il rimpatrio). Slogan e canti ...

CALCIO / Allo Stadio Todoli di Milano Marittima la presentazione dell'inno dedicato al Cervia : Per l'occasione saranno presenti tutti i protagonisti che hanno fatto da coro a questo 'Inno' i dirigenti del Cervia CALCIO e l'Assessore Allo sport del Comune di Cervia-. L'IDEA L'idea nasce da Tino ...

Milano - corteo contro la chiusura del centro per l'accoglienza di via Corelli. FOTO : Milano, corteo contro la chiusura del centro per l'accoglienza di via Corelli. FOTO Da piazza Piola è partita la manifestazione dei centri sociali, della Rete degli studenti e dell'Arci Lombardia contro la decisione di Salvini di trasformare la struttura per richiedenti asilo in un centro per rimpatri. Almeno 3mila i ...

Milan - Gattuso : “Mi piacerebbe allenare Fabregas. Viviamo un mese chiave - non dobbiamo commettere errori” : Dopo la vittoria in Europa League che ha permesso al Milan di aumentare le possibilità di qualificazione ai sedicesimi, è tornato a parlare Gennaro Gattuso. Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa rispondendo innanzitutto alle domande di mercato. Molti rumors avvicinano Fabregas al Milan: “E’ normale che mi piaccia lui, così come mi […] L'articolo Milan, Gattuso: “Mi piacerebbe allenare Fabregas. Viviamo un ...

Fiere : da domani al via a Milano 'Artigiano in Fiera' : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Prende il via domani la 23esima edizione di Artigiano in Fiera. A FieraMilano di Rho-Pero, alle porte di Milano, per nove giorni, torna la manifestazione che conta oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotto provenienti da 100 Paesi su una superficie esp

Pirata della strada travolge una ragazza a Milano e fugge - un uomo lo blocca : "Mai andare via" : "Non sono certo un eroe, ma non dobbiamo mai lasciar perdere se vediamo un'ingiustizia, interveniamo, certo, per quanto possibile, senza mettere a repentaglio la vita nostra o di altri". Lo ha detto all'ANSA Gabriele, l'automobilista di 39 anni che ieri sera, a Milano, ha inseguito e costretto a fermarsi un Pirata della strada.Gabriele stava rincasando con il suo furgone, quando davanti a lui ha visto l'investimento. "Ho visto la ragazza volare ...

Fabregas cerca la via di fuga per il Milan : "Voglio giocare di più - ne ho parlato con Sarri" : La trattativa per portare Cesc Fabregas al Milan , già a gennaio, non è più un mistero. Da Londra è arrivato un altro segnale: "Sto bene a Stamford Bridge, ma è chiaro che ogni calciatore vorrebbe ...

Milan-Dudelange LIVE - ristabilità la parità : deviazione su tiro di Calhanoglu [VIDEO] : 70′ – Calhanoglu! 3-2 MILAN! Higuain porta palla ma viene fermato al limite dell’area del Dudelange e il turco, che aveva seguito l’azione, si ritrova il pallone ai 25 metri: avanza e calcia da fuori trovando la risposta approssimativa di Bonnefoi. Partita ribaltata. 66′ – PAREGGIO DEL MILAN! Bonnefoi respinge su Josè Mauri, poi l’azione prosegue e su conclusione di Calhanoglu c’è una ...

Milano : al via seconda edizione della 'Digital week' (2) : (AdnKronos) - "Vogliamo - prosegue - rendere più facile il dialogo dei cittadini con gli uffici e i servizi del Comune ma anche dare una nuova dimensione digitale a tutta la città, per sua natura veloce ed efficiente, in una parola smart. Siamo una città piena di studenti e di giovani, di nuove impr

Milano : al via seconda edizione della 'Digital week' : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Dopo il successo della prima edizione della Milano Digital Week, con più di 250 sedi e oltre 400 iniziative tra dibattiti, seminari, mostre, performance, spettacoli e workshop, torna l’iniziativa promossa dal Comune di Milano e realizzata da Cariplo Factory, Iab e con M

Kenya : Comune Milano - all'ingresso il totem 'Silvia Romano libera' : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Silvia Romano libera". È l'auspicio del Consiglio comunale di Milano che, per decisione dell'Ufficio di Presidenza, ha disposto l'esposizione all'ingresso di Palazzo Marino di un totem dedicato alla giovane milanese rapita in Kenya. "Un messaggio di vicinanza e di soli