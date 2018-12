Migranti | Libia | per giorni alla deriva | 14 morti

Migranti - naufragio al largo della Libia : “Almeno 14 morti”. In Turchia 3 vittime : “Respinti da polizia greca - poi assiderati” : Il naufragio di un’imbarcazione di Migranti al largo delle coste libiche ha provocato la morte di almeno 14 Migranti. Due corpi sono stati recuperati dalle autorità libiche, mentre almeno altri 12 sono stati gettati in mare. Dieci le persone sopravvissute sul barcone di legno, ritrovato nelle acque davanti a Misurata. L’imbarcazione è rimasta alla deriva per giorni e i Migranti scampati alla tragedia, spiega il portavoce delle forze ...

Migranti - Madrid : ‘Italia e Malta rifiutano di accogliere 12 salvati davanti alla Libia’ : Un peschereccio spagnolo ha soccorso 12 Migranti giovedì scorso a nord della Libia e sta attendendo nel Mediterraneo centrale decisioni su dove sbarcarli da Italia, Malta e Libia. Il ministro degli Esteri di Madrid, Josep Borrell, ha riferito oggi che Italia e Malta hanno rifiutato di accogliere l’imbarcazione perché il soccorso è avvenuto in acque territoriali libiche. A bordo, oltre ai 13 membri dell’equipaggio, ci sono Migranti dal Senegal, ...

Dopo mesi sbarcano 264 Migranti arrivati dalla Libia : L’ultima volta era stata il 15 luglio, quando a Pozzallo sbarcarono in 447. Così, i 264 migranti arrivati nella notte tra sabato e domenica rappresentano il primo, massiccio arrivo dalla Libia in Sicilia Dopo mesi, segnando una novità: un barcone in legno che raggiunge il porto, e non più i pericolosi gommoni di fabbricazione cinese che i traffica...

Libia : soccorso gommone carico di Migranti - alcuni annegati : Un rimorchiatore ha salvato decine di persone. L'allarme, lanciato nel pomeriggio di ieri era stato raccolto dalle navi delle Ong presenti a largo della Libia - Il rimorchiatore avrebbe raggiunto il ...

Migranti - gommone soccorso da un rimorchiatore davanti alla Libia - : L'allarme era stato lanciato nel pomeriggio di venerdì e raccolto dalle navi di alcune Ong. "Centoventi persone rischiano di annegare adesso. Il gommone imbarca acqua, alcune persone sono già annegate"...

Unhcr : 2.500 Migranti liberati da Libia : 23.34 Dal novembre 2017 l'Unhcr ha liberato 2.476 rifugiati e richiedenti asilo dai centri di detenzione libici e li ha evacuati dalla Libia verso il Niger (2.069), l'Italia (312) e la Romania (95). Lo rende noto la stessa agenzia delle Nazioni Unite, che "esorta un numero sempre maggiore di Paesi ad offrire posti di reinsediamento in più per i molti rifugiati rimasti in Libia e che necessitano di essere evacuati urgentemente".

Migranti - Ong tornano in mare verso Libia per ricerche e soccorsi - : Annuncio congiunto di Sea Watch, Proactiva Open Arms e Mediterranea: "Difendiamo diritti umani". L'Onu: "Italia criminalizza le organizzazioni non governative"

Migranti - Ong tornano in mare verso Libia per ricerche e soccorsi : Migranti, Ong tornano in mare verso Libia per ricerche e soccorsi Annuncio congiunto di Sea Watch, Proactiva Open Arms e Mediterranea: "Difendiamo diritti umani". L’Onu: “Italia criminalizza le organizzazioni non governative” Parole chiave: ...

[L'esclusiva] Per i Migranti meglio i proiettili della Libia del futuro che li aspetta : La polizia libica fa sbarcare con la forza i 78 migranti ancora a bordo della Niven nel porto di Misurata. 21 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Nave Nivin - denuncia Ong Mediterranea : "blitz Libia contro Migranti"/ Spari ai profughi accusati di pirateria - IlSussidiario.net : Nave Nivin, ong Mediterranea Saving Humans denuncia irruzione Libia 'con violenze e ferite' contro i migranti a bordo. Spari con proiettili di gomma

Libia - sgomberati i Migranti della Nivin : dieci feriti - gli altri detenuti : MISURATA - Dopo dodici giorni trascorsi a bordo del cargo Nivin, i 78 migranti salvati nel Mediterraneo la notte tra il 7 e l'8 novembre hanno ricevuto la visita di una delegazione di ambasciatori e ...

Nivin - i Migranti non vogliono scendere dalla nave : “Se sbarco mi ammazzano. Non possiamo restare in Libia” : “Mi hanno venduto tre volte, mio fratello è morto tra le mie braccia. Io so cosa succede qui, e per questo non voglio scendere. Non scenderò nemmeno se ci fanno morire di fame”. Settantanove persone sono bloccate, da giorni, sulla nave Nivin, nel porto di Misurata. Secondo la ong Mediterranea, le forze armate libiche avrebbero fatto irruzione sulla nave e ci sarebbero stati episodi di violenza, con “persone ferite in ospedale e ...

A Palermo nessun accordo : nella Libia tra guerra e pace l'incubo di 700mila Migranti : nessun documento finale alla conferenza sulla Libia. Ma cosa è stato deciso allora a Palermo? L'unico vero successo è stato...

Libia - Nouri (Amnesty) : “Vertice? Obiettivo è solo fermare Migranti - non guarda ai diritti umani”. Palazzotto : “Flop annunciato” : “Ho visto tante strette di mano in questa conferenza di Palermo. Ma l’Obiettivo, anche se la conferenza avrà successo, non sarà amico dei diritti umani: perché la Libia che vuole l’Europa e per cui l’Italia ha organizzato questa conferenza è una Libia che serve a fermare le partenze in modo ancora più efficace, se possibile”. Commenta così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, a margine In ...