Migranti, 3 morti a confine greco-turco

I corpi di treprobabilmente per assideramento, sono stati ritrovati in tre villaggi della provincia nordoccidentale turca di Edirne,alcon la Grecia. Uno di loro,un cittadino afghano,avrebbe perso la vita dopo essere stato rimandato in Turchia con la forza dalla polizia di frontiera greca, secondo quanto riferito da un suo connazionale, citato dai media turchi.(Di martedì 4 dicembre 2018)