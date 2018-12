Microsoft Teams | abbandonata la Progressive Web App per Windows 10 S

surface-phone

(Di martedì 4 dicembre 2018) Appena 6 mesi fa,rilasciò sul suo store laWeb App ufficiale didedicata ai dispositivi con a bordo10 in modalità S.L’applicazione non è neanche uscita dalla fase di beta che il Colosso di Redmond ha deciso, pochi giorni fa, di dismetterla definitivamente facendo comparire all’avvio un messaggio di fine supporto che invita a installare il client .exe. Il problema è che quest’ultimo può essere scaricato soltanto dal web, ragion per cui gli utenti10 S si trovano adesso in grande difficoltà.Non conosciamo purtroppo le ragioni di questa strana e inaspettata decisione e, si spera, che in tempi brevi il client possa essere pubblicato sullo store, cosa cheavrebbe dovuto fare già da tanto tempo.