Microsoft sta discutendo l' acquisizione di uno studio in passato vicino a Sony

InXile acquisita da Microsoft - intervista : Sabato 10 novembre Microsoft ha annunciato l'acquisizione dei team californiani specializzati in RPG InXile Entertainment e Obsidian Entertainment. Due studi indipendenti che hanno lottato per sopravvivere per una quindicina di anni si trovano ora sotto l'ala di Xbox. Il messaggio proveniente da Microsoft si è fondato sul rassicurare: non temete, non cambierà nulla, non li elimineremo: continueranno a realizzare i giochi che amate, solo che ...

Nadella : "nel gaming Microsoft sta investendo aggressivamente in contenuti - community e servizi cloud" : Per quanto l'attuale generazione abbia visto Microsoft "soccombere" di fronte a quanto fatto da Sony, non si possono di certo ignorare gli evidenti passi in avanti compiuti dalla divisione gaming capitanata da un Phil Spencer sempre più vicino ai piani alti di Microsoft e al CEO Satya Nadella.Le recenti acquisizioni hanno trasformato i Microsoft Studios in una realtà decisamente più solida, varia e interessante e anche il lancio di un servizio ...

Posta e Calendario : Microsoft prova altri banner pubblicitari [Agg.1 Rimosso] : [Aggiornamento1 28/11/2018] Dopo circa due settimane, Microsoft ha rilasciato per gli Insider una nuova versione di Posta e Calendario numerata 16005.11029.20081.0 rimuovendo il banner precedentemente introdotto. Stando alle dichiarazioni ufficiali, si era trattato solo di un semplice esperimento e non di un qualcosa di definitivo. Articolo originale, Agli inizi di aprile Microsoft aveva cominciato a testare il suo primo ...

Posta e Calendario : Microsoft prova altri banner pubblicitari : Agli inizi di aprile Microsoft aveva cominciato a testare il suo primo banner nella UWP di Posta e Calendario, probabilmente una delle più utilizzate, e adesso si prepara ad effettuare il secondo passo. L’ultimo aggiornamento dell’app rilasciato nel ramo Fast del programma Insider e numerato 11605.11029.20059.0, introduce infatti un nuovo annuncio pubblicitario in sovraimpressione che invita gli utenti non iscritti ad Office 365 ad ...

Microsoft To-Do si aggiorna : migliorata la lista Pianificato [Insider] : La UWP di Microsoft To-Do si è aggiornata ieri per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo diversi miglioramenti per la lista Pianificato e altre novità. La nuova versione di Microsoft To-Do è numerata 1.43.13131.0 ed è attualmente disponibile al download presso il Microsoft Store solo per gli utenti Insider. Changelog Ordinamento della lista Pianificato: con questo aggiornamento sono state migliorate le modalità di ordinamento. Temi nella ...

Secondo lo sviluppatore di Mind Labyrinth VR Dreams Microsoft sta perdendo un'opportunità con la VR : Andrea Marinelli, fondatore di Frost Earth Studios, gli sviluppatori del rhythm adventure VR Mind Labyrinth VR Dreams, ha rilasciato un'interessante intervista a Gamingbolt. Nella discussione, Marinelli ha espresso il suo desiderio di vedere una maggiore integrazione della realtà virtuale nelle console next-gen e, allo stesso tempo, ha anche parlato di come Sony potrebbe finire per fare proprio questo, cosa che sembra improbabile per Microsoft, ...

Disponibile la lista dei desideri sul Microsoft Store : La lista dei desideri è una funzione che può tornare molto utile quando si ha a che fare con i negozi online e da oggi anche gli utenti Microsoft potranno usufruirne.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Microsoft ha aggiornato il suo Store per permettere agli utenti di utilizzare la lista dei desideri, tale funzione è stata in precedenza messa a disposizione degli Xbox Insider (una sorta di beta tester) ma ora è finalmente Disponibile per ...

Microsoft starebbe lavorando a dei nuovi controller per dispositivi mobile : Qualche settimana fa Microsoft ha svelato i dettagli del suo servizio di streaming, xCloud, che ha l'ambizione di portare la libreria di videogiochi di Xbox One su dispositivi mobile come smartphone e tablet.Tra le perplessità degli utenti una in particolare si concentrava sulla scomodità dei controlli su schermi così piccoli, un problema che stando a quanto riporta GearNuke potrebbe essere facilmente risolto con una nuova interfaccia ...

Microsoft annuncia di aver acquistato GitHub per 7 - 5 miliardi di dollari : [Aggiornamento2 26/10/2018] Microsoft ha appena confermato che l’acquisizione della piattaforma GitHub è stata ora del tutto completata. [Aggiornamento1 04/06/2018] Microsoft ha ufficializzato l’acquisizione di GitHub per 7,5 miliardi di dollari. Ecco le parole del CEO Satya Nadella: Accelereremo l’uso di GitHub da parte degli sviluppatori enterprise, con i nostri canali di vendita e partner diretti e l’accesso ...

Posta e Calendario : arriva l’integrazione con Microsoft To-Do : Microsoft ha recentemente rilasciato per gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Skip Ahead del programma Insider un nuovo aggiornamento dedicato alla UWP di Posta e Calendario (versione 16005.11001.20041.0). Novità Integrazione con Microsoft To-Do: Accanto alla scheda contatti appare adesso una nuova opzione in basso a sinistra che consente di avviare l’app di casa Redmond studiata per i promemoria e le liste attività. Fix di bug e ...

The Initiative continua a crescere : lo studio di Microsoft assume il technical director di Rockstar Games : In attesa di scoprire se il rumor riguardante l'acquisizione di Obsidian Entertainment si trasformerà in qualcosa di più concreto non dobbiamo dimenticarci dei nuovi studi che fanno già parte dei team first-party di Microsoft. I Microsoft studios non si sono solo arricchiti grazie ad alcune acquisizioni ma anche grazie all'apertura di una software house completamente nuova: The Initiative.Lo studio guidato dall'ex figura chiave di Crystal ...

Microsoft sta per acquisire Obsidian Entertainment? : Microsoft ha più volte confermato di essere al lavoro per ampliare il numero di studi first-party che fanno parte dei Microsoft Studios sottolineando un interesse soprattutto per gli studi più talentuosi di medie dimensioni. Un possibile candidato? Obsidian Entertainment.La software house conosciuta per Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Fallout: New Vegas, Alpha Protocol e più recentemente i due Pillars of Eternity e ...

Il brand di Microsoft cresce ma non basta e scivola al quarto posto : L’importanza del brand è uno degli aspetti più importanti in un’azienda e il perfetto esempio è proprio Apple conosciuta praticamente ovunque. Interbrand ha pubblicato a tal proposito i nuovi dati, ricavati in base a dei sondaggi effettuati negli Stati Uniti, relativi al valore dei principali brand in ambito tecnologico-informatico. Apple, ovviamente, resta al primo posto con una crescita del 16%, la stessa di Microsoft la quale però ...

Microsoft sta testando Andromeda OS : nuove informazioni trapelano dai pacchetti lingua : Dopo una breve pausa le indiscrezioni su Surface Andromeda (il futuro device dual-screen prodotto da Microsoft) ricominciano nuovamente a circolare nel WEB anche se, parlare di rumor, è ormai diventato riduttivo… I colleghi italiani di AggiornamentiLumia hanno recentemente pubblicato un curioso e lungo articolo dove ci svelano alcune interessantissime scoperte in relazione al dispositivo mobile definitivo. Secondo quanto descritto, con ...