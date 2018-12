Microsoft prende in giro iPad nel suo ultimo spot televisivo

surface-phone

: Nuova pubblicità Microsoft prende in giro l’iPad - spidermac : Nuova pubblicità Microsoft prende in giro l’iPad - stefanodonadio : Nuova pubblicità Microsoft prende in giro l’iPad -

(Di martedì 4 dicembre 2018) In occasione delle festività,ha lanciato uno nuovotrasmesso negli Stati Uniti con l’intento di pubblicizzare Surface Go e criticare l’di Apple, suo rivale e pericoloso concorrente.Nel video, pubblicato sul canale YouTube ufficiale, possiamo vedere una bambina di 10 anni chiedere a sua nonna di comprarle il Surface Go anzichè, il quale le andava bene quando aveva 6 anni ma adesso – afferma la ragazzina cantando – è diventata più grande ed ha la necessità di avere le funzioni di un vero PC al fine di realizzare i suoi sogni., quindi, punta a sottolineare come in realtà il tablet di Cupertino sia molto limitato non avendo a bordo un sistema operativo da PC come Windows 10 bensì da smartphone quale è iOS, nella fattispecie, viene addirittura quasi definito una sorta di giocattolo.