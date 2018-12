Michelle Obama a Meghan Markle | «Non avere fretta»

Michelle Obama a Meghan - non avere fretta : ANSA, - ROMA, 3 DIC - "Prendersi del tempo" e "non avere fretta" di adattarsi ad una vita "che non aveva mai sognato di poter condurre". E' il consiglio di Michelle Obama a Meghan Markle. In un'...

Michelle Obama salta tour libro per Bush : ANSA, - NEW YORK, 3 DIC - Michelle Obama salterà le tappe europee del tour per promuovere il suo libro 'Becoming' per partecipare al funerale di George H.W Bush. Lo ha annunciato la stesse First Lady ...

Michelle Obama salta tour libro per Bush : Michelle ha inoltre chiesto ai suoi lettori di unirsi a lei nel suo omaggio a Bush e al suo straordinario contributo al mondo. Le commemorazioni per l'ex presidente sono iniziate oggi e si ...

Michelle Obama supporta Meghan Markle : Michelle Obama ha rilasciato un'intervista, per fornire alcuni consigli a Meghan Markle . Come riporta l' Express , l'ex First Lady statunitense ha spiegato che, come lei, Meghan è al momento al ...

"A Meghan consiglio di fare le cose con calma". I consigli di Michelle Obama alla Duchessa : Michelle Obama, attualmente in pieno tour promozionale del suo libro autobiografico "Becoming", ha rilasciato un'intervista a Good Housekeeping nella quale ha dato qualche consiglio a Meghan Markle. E in effetti, chi meglio dell'ex first Lady può dare consigli in fatto di popolarità improvvisa?"Il mio consiglio a Meghan è semplice: prenditi il tempo per fare tutto quello che devi con calma. La fretta non aiuta, specie quando ...

Usa 2020 - tutti i segnali che portano alla discesa in campo di Michelle Obama : Non solo ha deciso di restare a Washington ma, più in generale, ha spesso continuato a criticare pubblicamente le politiche di Trump, non disdegnando " tra l'altro " di fare politica attiva durante ...

La storia d'amore tra Michelle e Barack Obama non è iniziata propriamente come avremmo pensato : Michelle e Barack Obama sono una delle delle coppie più cool del mondo: sorridenti, affiatati, praticamente un relationship goal fatto e finito. Sposati da 26 anni, affiatati, ancora innamorati l'uno dell'altra tanto da essere amici e complici oltre che marito e ...

L'ex First Lady Michelle Obama si racconta in un libro intimo e profondo : L'ex First Lady che ha ispirato il mondo accoglie i lettori nel suo mondo attraverso racconti e aneddoti

Michelle Obama : "C'è un Barack per ogni donna" : L'ex First Lady e moglie di Barack Obama, il primo Presidente di colore degli Stati Uniti, recentemente si è rivelata in 'Becoming'. Nella sua prima autobiografia, Michelle Obama , ha raccontato la ...

Barack Obama fa un'incursione a sorpresa durante la presentazione del libro della moglie Michelle : Entrata a sorpresa durante la presentazione del libro "Becoming" di Michelle Obama durante la tappa promozionale a Washington D.C di sabato sera. Barack Obama ha fatto una sorpresa alla moglie arrivando sul palco con in mano in un mazzo di fiori, mandando il pubblico letteralmente in delirio. "Sembra, sapete quando arriva Jay-Z al concerto di Beyoncé durante 'Crazy in Love'? Ecco così", ha detto divertito Obama. Non solo, dopo ...

Barack Obama fa una sorpresa a Michelle : «Noi - come Jay-Z e Beyoncé» : Michelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaUna sorpresa fa sempre piacere. Soprattutto con un mazzo di fiori in mano. Michelle ...