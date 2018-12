Meteo Italia | inizio Dicembre caldissimo al Centro Nord | temperature di +20°C nel Lazio

Meteo Protezione Civile domani : veloce perturbazione verso il Sud Italia : Nella giornata di domani avremo dell'instabilità concentrata soprattutto sulle regioni meridionali e sull'Abruzzo, per il transito di una veloce perturbazione che scorrerà fra Italia e Balcani....

Meteo - arriva il gelo sull’Italia. Cosa succederà nel fine settimana : Meteo, continua l’instabilità su tutta la penisola. Dopo le piogge torrenziali, il gelo siberiano, poi l’umidità e un autunno che sembra ancora indeciso sul da farsi, arrivano brutte notizie per gli italiani. Secondo il comunicato del sito IlMeteo.it, a partire dal 10 dicembre l’Italia sarà travolta dal gelo siberiano. Gli abbassamenti importanti della temperatura inizieranno già dal ponte dell’Immacolata. Davvero? Sì. Vediamo nel dettaglio Cosa ...

Meteo - dal gelo al caldo anomalo : dal 3 dicembre l'Italia torna sopra i 20 gradi : Dalle tante notizie emerse negli ultimi giorni riguardanti le condizioni Meteorologiche, si evince che a partire dalla settimana che comincerà da lunedì 3 dicembre, potrebbe esserci un nuovo strano cambiamento perché, se fino a questo a momento il freddo si è fatto sentire su gran parte dell'Italia, le temperature potrebbero presto tornare ad alzarsi, arrivando ad un vero e proprio caldo anomalo che in alcune zone potrà portare a picchi ...

Previsioni Meteo - altro che Inverno Meteorologico : Dicembre inizia con il caldo per gran parte d’Europa - Italia inclusa [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo - freddo su tutta l’Italia : neve - vento e temperature sotto zero : Un vortice ciclonico sta abbandonando gradualmente le regioni centro-meridionali, mentre l’aumento della pressione al Nord favorisce l’ingresso di venti di Bora e Tramontana. Il sito iLMeteo.it avverte che nelle prossime ore le precipitazioni che interesseranno le regioni adriatiche centro-meridionali e il Sud potranno risultare nevose sopra gli 800 metri al Centro, tra 1000 e 1400 metri al Sud. Il sole dominerà invece il resto delle regioni. I ...

Meteo : alta pressione - attese le prime intense gelate al Nord Italia : Meteo - Una veloce fase di alta pressione interesserà l'Italia tra oggi e domani. Di conseguenza le condizioni atmosferiche torneranno velocemente stabili e spesso soleggiate. Ma occhio...

Meteo oggi : giornata fredda e ventilata - ultime piogge al Sud Italia : Meteo oggi - La perturbazioni che in questi giorni ha interessato gran parte del territorio Italiano si è velocemente spostata in nottata sulle regioni meridionali. Di conseguenza, nel corso della...

Arriva il ciclone. Il Meteo che fa tremare l’Italia : neve e gelo in arrivo : Clima invernale in agguato. Secondo le previsioni del team del sito www.iLmeteo.it, infatti, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un’altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Già nel corso della giornata il tempo comincerà a cambiare con l’ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico. Il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche ...

Meteo : domenica con forte maltempo! Due perturbazioni sull'Italia - Previsioni : Un vero e proprio treno di perturbazioni è in transito sull'Italia e non si interromperà prima di fine mese : si tratta di un costante flusso di aria umida e mite di provenienza Atlantica che...

Meteo : perturbazione in transito sull'Italia - neve sulle Alpi. Attenzione nelle prossime ore : L'ennesima perturbazione atlantica di questo ultimo mese d'autunno sta interessando la nostra penisola ed in particolar modo le regioni del nord dove sono giunte, tra ieri sera e oggi, piogge diffuse...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo sull’Italia : FOCUS sul Nord/Est - 150-200mm di pioggia in 48 ore aumentano il rischio alluvioni [MAPPE] : 1/6 ...

Allerta Meteo - nuova ondata di maltempo sull’Italia nel weekend : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria presente sull’Europa occidentale apporterà sull’Italia precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in progressivo trasferimento, tra oggi e domani, dal nord-ovest della Penisola e dall’Emilia-Romagna alle regioni del nord-est. Nella giornata di domani, inoltre, i fenomeni si estenderanno anche a buona parte del centro-Italia, con precipitazioni più diffuse e significative in Umbria, ...

Previsioni Meteo - importanti nevicate sulle Alpi : atteso mezzo metro di neve fresca sulle montagne del Nord Italia [MAPPE] : 1/5 ...

Meteo Protezione Civile domani : nuova perturbazione atlantica sull'Italia con maltempo al centro-nord : Una nuova perturbazione atlantica sta approcciando il nostro territorio e nella giornata di domani apporterà l'ennesimo peggioramento atmosferico. maltempo atteso in particolar modo al...