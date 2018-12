Meteo | il maltempo rovina la festa dell' Immacolata E lunedì arriva l' inverno

Allerta Meteo - ciclone tra Sardegna e Sicilia : 1 Dicembre di maltempo al Sud - domani altre piogge nelle zone joniche [MAPPE] : 1/14 ...

Meteo - weekend nel segno del maltempo : sabato e domenica di forti piogge al Sud : Nel corso del weekend il maltempo si concentrerà soprattutto al Sud e in particolar modo sulla Sicilia, sulla Calabria ionica e sul Salento con piogge, temporali e possibili locali nubifragi. Anche domenica sarà una giornata all’insegna dell’instabilità: gli esperti Meteo prevedono condizioni di maltempo diffuso soprattutto sulle aree ioniche.Continua a leggere

Meteo oggi : il maltempo si sposta al Sud - attese intense piogge : Meteo oggi - Un modesto ma insidioso minimo barico si sta velocemente dirigendo verso le regioni meridionali, e nel corso della giornata odierna, riuscirà ad apportare episodi di maltempo su diverse...

Previsioni Meteo : dal maltempo all'anticiclone - forte aumento delle temperature la prossima settimana! : Dopo il passaggio di numerose perturbazioni di origine atlantica sulla nostra penisola, responsabili del ritorno del vero autunno nel Mediterraneo, la situazione potrebbe cambiare nuovamente nel...

Allerta Meteo - torna lo Scirocco e si forma un ciclone sul Tirreno : nuova ondata di maltempo nel weekend - temperature in aumento [MAPPE] : 1/26 ...

L’app Tempo Meteorologico mostra le previsioni del tempo con mappe radar - avvisi di maltempo e widget : tempo Meteorologico è un'applicazione che offre previsioni del tempo dettagliate per oggi, domani e i prossimi sette giorni per ogni ora e in qualsiasi località. L'app produce un bollettino Meteorologico con le previsioni del tempo fino a 10 giorni e mensili e visualizza le mappe radar del meteo nel mondo con animazioni in tempo reale che permettono di localizzare gli eventi atmosferici più intensi. L'articolo L’app tempo Meteorologico ...

Meteo : depressione al sud con maltempo e venti sostenuti - Sole al nord domani! : La bassa pressione sviluppatosi ieri sul mar Tirreno sta ora attraversando tutto il centro-sud e nel frattempo richiama aria piuttosto fredda dai Balcani che si sta facendo sentire sulla nostra...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : nuovo avviso della protezione civile per piogge - forte vento e mareggiate : Allerta Meteo – Un’ampia depressione continua ad essere presente sull’Italia, determinando anche per la giornata di domani la persistenza di condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia e Sicilia, accompagnata da venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, che investiranno buona parte delle regioni centrali peninsulari e quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Miglioramento Meteo al Nord - resto della Penisola ancora sotto il maltempo : Roma - Permanenza del maltempo ancora sulle regioni del Centro sud, nelle regioni del Nord si registra nebbia sulle valli, ma il sole splende altrove Martedì 27 Novembre: Nord: Nuvoloso al mattino sulla Val padana centro orientale ma senza fenomeni, più sole altrove. Ampie aperture ovunque dal pomeriggio. Temperature in lieve rialzo, massime tra 11 e 16. Centro: Instabile su basso Lazio, dorsale e adriatiche con neve in appennino dai ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Sud : ancora nubifragi in Calabria - rischio alluvioni lampo nelle prossime 48 ore [MAPPE] : 1/6 ...

Meteo oggi : maltempo - pioggia e forte ventilazione settentrionale : Meteo oggi - Un vivace minimo barico posizionato sulle regioni meridionali sta favorendo l'irruzione di aria fredda su gran parte delle regioni italiane. Questa assieme a fenomeni di instabilità...

Meteo - clima invernale in agguato : forte maltempo porterà improvviso crollo termico : Secondo gli esperti Meteo un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali della penisola portando un'altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Valori massimi in caduta libera: il risveglio di mercoledì sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani : maltempo che persiste al centro-sud : La giornata di domani vedrà condizioni di maltempo per una bassa pressione a ridosso del centro-sud Italia. Aria più fredda affluirà sulla penisola apportando anche un calo delle...