Meteo a 7 giorni | variabile e più FREDDO da lunedì

Previsioni Meteo prossimi giorni : tempo variabile - attesi piogge e temporali al centro-sud per due perturbazioni : Nei prossimi giorni il tempo si mostrerà variabile, a tratti instabile, sulla nostra penisola. Saranno le regioni centro-meridionali in particolar modo a fare i conti con piogge e locali...

Meteo follia : impulso "artico" dopo giorni di pioggia e caldo anomalo : Di giorno al Centro-Sud si potranno toccare 18-21°C, fino a 15°C invece sui rilievi; farà più freddo però dove il cielo sarà...

Allerta Meteo - in arrivo 2-3 giorni di forte maltempo per l’Italia : pericolo piogge torrenziali e alluvioni dalla Toscana alla Campania [MAPPE] : 1/7 ...

Meteo - ‘weekend gelato’ : freddo e prime nevicate. Le previsioni dei prossimi giorni : Inverno, freddo e addirittura neve: ora sì che ci siamo. Mese ‘pazzo’ novembre, che nei primi giorni era stato caratterizzato da un campo di alta pressione proveniente dall’Africa che ha riportato in tutto il Sud, il Centro e il Nordest un tempo più stabile e soleggiato. Beh, nelle prossime ore cambierà (di nuovo tutto). Stando alle ultime previsioni Meteo, infatti, una massa di aria fredda proveniente dalla Russia arriverà ...

Il board del Centro Meteo Europeo ECMWF sbarca a Bologna : “previsioni Meteo fino a 10-15 giorni sono realtà - più semplice prevedere gli eventi estremi” : Svelato oggi a Bologna il Centro Europeo per le Previsioni meteo a Medio Termine (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) che troverà sede nel Tecnopolo: sorgerà nell’area dell’ex manifattura tabacchi e avrà un’estensione totale di oltre 100 mila metri quadrati di cui più di 20 mila riservati al data centre del Centro, per cui saranno investiti 52 milioni di euro, di cui 43 milioni stanziati dal Governo Italiano. Il progetto prevede ...

Previsioni Meteo - Novembre pazzo : 4 giorni di super caldo - poi improvvisa sferzata invernale da Est [MAPPE] : 1/22 ...

Meteo : dopo la pioggia sara' la nebbia la protagonista dei prossimi giorni : Meteo - Con l'alta pressione la nebbia sarà la nuova protagonista! Meteo - Gli ultimi aggiornamenti matematici confermano che nel corso dei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione...

Lanciato il 3° satellite Meteorologico europeo in orbita polare : MetOp-C previsioni più precise “fino a 10 giorni in anticipo” : Il terzo satellite MetOp, MetOp-C, è stato Lanciato a bordo di un razzo Soyuz dalla base di lancio europea nella Guyana francese per continuare la fornitura di dati dall’orbita polare per le previsioni del tempo. Con a bordo il satellite di 4.083 kg MetOp-C, il razzo Soyuz si è alzato il 7 novembre alle 01:47 (00:47 GMT). Circa un’ora dopo, lo stadio superiore della Soyuz ha messo MetOp-C nell’orbita ed è stato stabilito il ...

Meteo folle - Cosa succede nelle prossime ore/giorni : Meteo folle. Il maltempo che ha dominato sull’Italia in queste settimane non è interessato a lasciare il nostro paese. La situazione è difficile soprattutto al Nord Ovest dove continuano le piogge in Piemonte e a ridosso dell’arco alpino.Sul Canavese solo dalla mezzanotte accumuli di oltre 80mm, che sommati a quelli di inizio settimana superano i 200mm. Situazione simile nel Verbano, dove è facile superare i 200mm di accumulo pluviometrico nelle ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i prossimi giorni : Martedì 6 Novembre criticità “Gialla” in 10 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica favorisce una nuova fase di maltempo sulle Regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ...

Maltempo Trentino : alberi appesi ai cavi dell’alta tensione - risultato delle furiose condizioni Meteo dei giorni scorsi : Fin qui è stata una settimana di estremo Maltempo in Italia, sferzata da Nord a Sud da potenti venti, nubifragi e mareggiate. Il bilancio è stato pesante: 12 morti a causa delle avversità meteorologiche. Il numero più alto di vittime si è registrato tra Lazio e Campania, nonostante i fenomeni più violenti abbiano colpito il Nord tra mareggiate storiche e fiumi esondati. Particolarmente colpito anche il Trentino Alto Adige, dove si sono ...

Previsioni Meteo - Giuliacci : 'In 3 giorni cadrà la pioggia di tre mesi' : Le Previsioni meteo non lasciamo molto spazio ai dubbi, l'allerta è stata lanciata da diversi comuni italiani che prevedono molta pioggia cadere tra oggi e i prossimi due giorni. Il maltempo ha gia' creato danni sia a Genova che a Roma, con trombe d'aria e alberi caduti, la Protezione Civile ieri ha diramato l'allerta rossa un po' ovunque. Oggi sara' l'apice del maltempo che imperversa sulla nostra penisola, tanto che Andrea Giuliacci ha ...

Maltempo - scuole chiuse per allerta Meteo : i giorni persi non si recuperano : Quando si recuperano i giorni persi per l'allerta meteo? Il Maltempo ha costretto numerose regioni italiane a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a causa del Maltempo. Ma, per studenti, insegnanti e personale ATA, niente paura: non è previsto nessun recupero e l'anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.Continua a leggere

Allerta Meteo - lo scirocco flagella l’Italia : MAPPE impressionanti per i prossimi giorni - situazione pericolosissima : 1/16 ...