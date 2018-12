Merk premia gli ‘angeli custodi’ hi-tech

meteoweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Un assistente virtuale per amico di nome Ramsai, che sorregga nei momenti di ansia e permetta un dialogo e un confronto costante sui sintomi della sclerosi multipla, che indichi la farmacia o il centro specializzato più vicino nei momenti di emergenza e ricordi al momento giusto la terapia, aggiornando anche sulle scoperte scientifiche più recenti e rilevanti. Segni particolari: intelligenza artificiale, presente al fianco del paziente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.E quando la malattia si manifesta nella sua forma progressiva e più invalidante, un ausilio tecnologico innovativo in grado di integrare le più avanzate soluzioni di ‘tecnologie assistive’ con la tecnologia delle interfacce cervello-computer, offrendo al paziente un accesso personalizzato e adattabile ai mezzi di comunicazione e favorendone l’inclusione sociale e il mantenimento in ambito lavorativo.Sono ...