Mercedes-AMG  - Al volante della A35 4Matic

quattroruote

: Nuova Mercedes Classe A 35 AMG | Motore libidinoso, peccato il cambio in modlità manuale: - motorboxcom : Nuova Mercedes Classe A 35 AMG | Motore libidinoso, peccato il cambio in modlità manuale: - Achilli_Milano : Non perdere questa occasione a Milano: Mercedes-Benz SLS AMG Benzina, 01.06.2011, 29.000 km, 187.000 € - accountnr2 : @BriatOro non so che cilindrata cerchi, ed altri particolari, ma da una selezione veloce i prezzi migliori li vedo… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) In attesaversione top di gamma-Benz Classe A, la AMG A45, la Casa di Affalterbach propone un allestimento meno spinto ma che promette di essere più veloceprecedente A45: la Amg A35. Dotata di un quattro cilindri turbo a iniezione diretta da 306 cavalli e 400 Nm, del cambio a doppia frizione a sette marce etrazione integrale a inserimento automatico, questa berlinetta promette di accelerare da zero a 100 km/h in 4,7 secondi. La velocità massima, invece, è limitata a 250 km/h.Scocca e sospensioni più rigide. Per adattare lautotelaioClasse A allaumento di prestazioni, la scocca è stata irrigidita nella parte frontale grazie al riparo sottomotore di alluminio (in sostituzione di quello di plastica) e a due rinforzi diagonali avvitati alla scocca. Le sospensioni mantengono lo schema MacPherson davanti e il multilink a tre leve e mezzo ...