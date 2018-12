Medico aggredito davanti l’ospedale di Crotone | è in codice rosso

meteoweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Paura in Calabria dove unè stato. Una dottoressa dell’ospedale civile “San Giovanni di Dio” diè stata aggredita e ferita, mentre stava lasciando il presidio al termine del turno di lavoro, da un cittadino che l’ha colpita al collo con un cacciavite.La professionista, che presta servizio nel reparto di Medicina, è stata ricoverata nello stesso ospedale in, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, sembra che l’aggressore accusasse la dottoressa per la morte di una congiunta.Nel momento dell’aggressione a proteggere ilè stato un venditore ambulante extracomunitario, il cui intervento è valso a scongiurare conseguenze più gravi. L’aggressore è stato bloccato dalla Polizia di Stato e si trova adesso nella Questura diL'articolo...