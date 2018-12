Mediaset chiede risoluzione del contratto Premium per inadempienza Vivendi

digital-news

: Eccerto! Si chiede scusa e tarallucci e vino... Ministro, in tutto il mondo civile per molto meno ci si dimette. Le… - GiangiFranz : Eccerto! Si chiede scusa e tarallucci e vino... Ministro, in tutto il mondo civile per molto meno ci si dimette. Le… - carmenmarta6 : RT @mario30101970: @mario30101970 #ottoemezzo Tutti dicono che è una vicenda da poco, ma Di Maio è sempre sotto attacco. Nessuno si chiede… - mario30101970 : @mario30101970 #ottoemezzo Tutti dicono che è una vicenda da poco, ma Di Maio è sempre sotto attacco. Nessuno si ch… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) È stata rinviata al 12 marzo prossimo l'udienza civile che vede contrappostie Fininvest da un lato contro. Il giudice di Milano Daniela Marconi, che ha sostituto il collega Vincenzo Perozziello, andato in pensione quest'estate, ha concesso - al termine di un'udienza durata circa un'ora - nuovi termini per consentire alle difese la consegna di eventuali precisazioni, ossia memorie e documenti, alle istanze istruttorie. Al centro della contesa la richiesta del gruppo della famiglia Berlusconi dire complessivamente circa 3 miliardi di euro di danni al gruppo francese guidato da Vincent Bollorè, che lo scorso anno non ha rispettato l'accordo per ac...