Matteo Salvini twitta un blitz antimafiaIl procuratore | compromette le operazioni

Il sosia nigeriano di Matteo Salvini : Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha diramato una nota ai suoi concittadini informandoli di essere vivo e soprattutto vegeto, in forze. La nota dovrebbe servire a eliminare il dubbio social che il presidente sia morto e che al suo posto sia stato messo nottetempo un sosia: “Sono proprio io, non il sosia”, ha spiegato piccato. Non sappiamo se la notizia abbia rinfrancato lo spirito dei nigeriani, quel che conosciamo con esattezza è che ...

Maurizio Crozza da Fabio Fazio - lo schiaffo a Matteo Salvini : 'Ma per caso tu e la Isoardi...?' : Maurizio Crozza , durante Che fuori tempo che fa , fa un'allusione spinta , scherzando, su Fabio Fazio. Il comico si domanda come mai Matteo Salvini ce l'abbia tanto con Fazio, dato che ha inserito il ...

Armando Spataro contro Matteo Salvini : "Il suo tweet sul fermo di 15 nigeriani compromette l'operazione" : Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi nigeriani" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso". A scriverlo è Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa.Il giudice aggiunge: "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili" o quantomeno "voglia informarsi sulla tempistica al ...

Torino - procuratore capo Spataro contro Matteo Salvini : “Con il tweet messa a rischio l’operazione sulla mafia nigeriana” : Informazioni errate durante un’operazione che era ancora in corso rischiando di metterla a rischio. Dalla procura di Torino parte un attacco diretto contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che questa mattina ha twittato i suoi complimenti alle forze dell’ordine per due operazioni di mafia: una a Palermo contro la nuova Cupola, l’altra a Torino contro la mafia nigeriana. Peccato che quella in Piemonte fosse ancora ...

Matteo Salvini - David Parenzo cade nel ridicolo : 'Sì - non ci sarò' - e pubblica un vecchio video : 'Io non ci sarò, confermo'. Lo scrive David Parenzo su Twitter dopo che Matteo Salvini ha pubblicato una sua foto per spiegare chi ci sarà e chi non alla manifestazione di sabato a Piazza del Popolo. ...

Ferruccio De Bortoli - l'attacco a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Arruffapopoli irresponsabili' : Matteo Salvini e Luigi Di Maio 'dovrebbero riflettere su come sia facile acquisire e perdere consensi. Buon senso e moderazione fanno pochi like. Ma sono necessari al Paese e distinguono i governanti ...

Matteo Salvini primo nella classifica di POLITICO per il 2019 : Bruxelles, 3 dic., askanews, - Matteo Salvini ha preso parte questa sera a un evento organizzato da POLITICO Europe, la testata di informazione europea basata a Bruxelles che lo ha nominato al primo ...

Valeria Marini e Matteo Salvini si divertono a suon di selfie : Valeria Marini e Matteo Salvini si scattano tanti selfie ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano in occasione di un evento a tema natalizio Per una conduttrice che lasci, ovvero Elisa Isardi, ce n’è una che trovi, ovvero Valeria Marini. L’ultimo weekend di Matteo Salvini è stato anche in compagnia della burrosa showgirl di origini sarde. I due hanno trascorso del tempo insieme ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano in occasione ...

Sergio Mattarella ha firmato e promulgato il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato per la promulgazione il decreto sicurezza, il testo fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e convertito negli scorsi giorni dal Parlamento con l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati. Ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.Continua a leggere

Matteo Salvini risponde a Nanni Moretti : “E’ tornato il regista radical chic che mi affianca a un dittatore sanguinario. Quanta pazienza…” : Dal 6 dicembre sarà nelle sale “Santiago, Italia”, il nuovo film documentario di Nanni Moretti che racconta il golpe cileno dell’11 settembre 1973, un colpo che mise fine al governo di Allende con l’arrivo al potere del dittatore sanguinario Pinochet. Il regista intervistato dal Venerdì di Repubblica alla domanda sul perché avesse scelto proprio questo argomento aveva risposto tirando in ballo un parallelismo con la ...

Manovra - Luigi Di Maio-Matteo Salvini : “Evita nuova recessione - con Conte siamo nelle mani giuste” : I vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, commentano gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio e lodano il lavoro di Giuseppe Conte nella trattativa con l'Ue: "siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte. Con Giuseppe Conte il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione".Continua a leggere

Matteo Salvini - quattro lettere diverse a giornali lombardi : “Dialogo con il territorio sempre aperto” : Non solo informazioni sui social. Matteo Salvini ha scelto anche un modo più tradizionale per comunicare. quattro lettere diverse ad altrettanti quotidiani locali lombardi sono state scritte dal ministro dell’Interno per spiegare le misure prese dal governo e l’impatto che avranno sui diversi territori della lombardia. La Provincia di Como, il Giornale di Brescia, La Provincia di Cremona e L’Eco di Bergamo pubblicano oggi in prima pagina gli ...

Massimo Cacciari - la clava sul Pd e Matteo Renzi : 'Un progetto morto - e Matteo Salvini...' : 'Un progetto morto'. Massimo Cacciari usa la clava per 'benedire' la pazza idea di Matteo Renzi di avvicinarsi a Silvio Berlusconi nella speranza di raccogliere i cocci e gli elettori di Forza Italia .

Matteo Salvini - la vignetta sanguinosa di Repubblica : l'Europa ci travolge - loro se la ridono : Una vignetta 'sanguinosa' contro Matteo Salvini e il governo di M5s e Lega , piazzata a pagina 29 nella prestigiosa pagina di Repubblica che ospita l'editoriale di Eugenio Scalfari . Il quotidiano più ...