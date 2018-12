Matteo Salvini e la Isoardi starebbero ancora insieme, ecco lo scoop di Fabrizio Corona

blogitalia.news

: 'Un ministro dell'interno che twitta a indagini in corso non merita neppure un commento. Il fatto in sé la dice tut… - civati : 'Un ministro dell'interno che twitta a indagini in corso non merita neppure un commento. Il fatto in sé la dice tut… - HuffPostItalia : Armando Spataro contro Matteo Salvini: 'Il suo tweet sul fermo di 15 nigeriani compromette l'operazione' - civati : l ministro che rende più insicuro e pericoloso il Paese. Un agitatore. Un irresponsabile. -

(Di martedì 4 dicembre 2018)amore non finito, lo dice l’ex re dei paparazzi? Stanno. E suavrò unostrepitoso il 17 dicembre”. Ospite di un Giorno da Pecora, su Rai Radio1,anticipa alcune esclusive del suo nuovo mensile ‘Magazine’, finendo anche per dire la sua sulla situazione politica del Paese.Losul vicepremier leghista, sarà sul “uomo, che è uguale a direpolitico: le due cose coincidono”. Quanto alla fine della liason con la conduttrice Rai, l’ex paparazzo è sicuro: “Non si sono mai lasciati. Li ci sono tutta una serie di gelosie dovute al lavoro che fa lui e alla vita che fa lei: vorrebbe stare più tempo conma lui non c’è mai”.A PROPOSITO DELLA, LEGGI ANCHE: Elisachi è il suo ...