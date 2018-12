Matteo Salvini attacca Confindustria | ' Zitti quando italiani venivano massacrati'

Fabrizio Corona/ In arrivo il suo giornale : "Primo scoop su Matteo Salvini. Con Elisa Isoardi..." - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona rivela che sta per lanciare il suo giornale: "Primo scoop su Matteo Salvini. Con Elisa Isoardi...". Nel suo futuro c'è anche la politica?

Fabrizio Corona su Matteo Salvini ed Elisa Isoardi : stanno ancora insieme! Leggi lo scoop : Fabrizio Corona torna a parlare a ruota libera per sganciare notizie che deflagrano come bombe nel mondo del gossip. Ospite della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, l’ex re dei paparazzi ha affrontato diversi argomenti,... L'articolo Fabrizio Corona su Matteo Salvini ed Elisa Isoardi: stanno ancora insieme! Leggi lo scoop proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona : "Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. E ho un altro scoop su Matteo..." : "Salvini e Isoardi? stanno ancora insieme. E su Matteo avrò uno scoop strepitoso il 17 dicembre". Ospite di un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Fabrizio Corona anticipa alcune esclusive del suo nuovo mensile 'Corona Magazine', finendo anche per dire la sua sulla situazione politica del Paese.Lo scoop sul vicepremier leghista, sarà sul "Salvini uomo, che è uguale a dire Salvini politico: le due cose coincidono". Quanto alla ...

Matteo Salvini - ministro a sproposito : A furia di usare il ministero dell’Interno per pompare i sondaggi a suo favore, Matteo Salvini rischia di rendersi complice, a sua insaputa naturalmente, della vituperata mafia nigeriana. Rinfrescando la tradizione del suo poco rimpianto predecessore Angelino Alfano, Salvini è solito intestarsi sui social il merito politico di operazioni di polizia e indagini giudiziarie. Questa mattina ha twittato felicitandosi per gli arresti di alcuni ...

Matteo Salvini su Facebook : "Ho avuto più di 100 minacce di morte in sei mesi" : "In questi sei mesi ho ricevuto più di cento minacce di morte: lettere con proiettili, insulti, bugie, diffamazioni, invenzioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta Facebook. "Se i miei figli non mi conoscessero per quello che sono e mi conoscessero attraverso giornali e televisioni sarei il diavolo", si è poi lamentato il ministro.Salvini ha poi espresso la sua solidarietà a Luigi Di Maio: ...

Matteo Salvini replica ad Armando Spataro : “Se è stanco vada in pensione - basta parole a sproposito” : Scontro tra Matteo Salvini e Armando Spataro, procuratore capo di Torino. Il ministro dell'Interno replica alle dichiarazioni di Spataro: "basta parole a sproposito. Inaccettabile dire che il ministro dell'Interno possa danneggiare indagini e compromettere arresti. Se il Procuratore capo a Torino è stanco, si ritiri dal lavoro: a Spataro auguro un futuro serenissimo da pensionato".Continua a leggere

Matteo Salvini twitta un blitz antimafiaIl procuratore : compromette le operazioni : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili". Ma il leghista attacca il magistrato: "Pensi prima di parlare, ho ringraziato le forze dell'ordine dopo essere stato informato dal capo della polizia"

Il sosia nigeriano di Matteo Salvini : Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha diramato una nota ai suoi concittadini informandoli di essere vivo e soprattutto vegeto, in forze. La nota dovrebbe servire a eliminare il dubbio social che il presidente sia morto e che al suo posto sia stato messo nottetempo un sosia: “Sono proprio io, non il sosia”, ha spiegato piccato. Non sappiamo se la notizia abbia rinfrancato lo spirito dei nigeriani, quel che conosciamo con esattezza è che ...

Maurizio Crozza da Fabio Fazio - lo schiaffo a Matteo Salvini : 'Ma per caso tu e la Isoardi...?' : Maurizio Crozza , durante Che fuori tempo che fa , fa un'allusione spinta , scherzando, su Fabio Fazio. Il comico si domanda come mai Matteo Salvini ce l'abbia tanto con Fazio, dato che ha inserito il ...

Armando Spataro contro Matteo Salvini : "Il suo tweet sul fermo di 15 nigeriani compromette l'operazione" : Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi nigeriani" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso". A scriverlo è Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa.Il giudice aggiunge: "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili" o quantomeno "voglia informarsi sulla tempistica al ...

Torino - procuratore capo Spataro contro Matteo Salvini : “Con il tweet messa a rischio l’operazione sulla mafia nigeriana” : Informazioni errate durante un’operazione che era ancora in corso rischiando di metterla a rischio. Dalla procura di Torino parte un attacco diretto contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che questa mattina ha twittato i suoi complimenti alle forze dell’ordine per due operazioni di mafia: una a Palermo contro la nuova Cupola, l’altra a Torino contro la mafia nigeriana. Peccato che quella in Piemonte fosse ancora ...

Matteo Salvini - David Parenzo cade nel ridicolo : 'Sì - non ci sarò' - e pubblica un vecchio video : 'Io non ci sarò, confermo'. Lo scrive David Parenzo su Twitter dopo che Matteo Salvini ha pubblicato una sua foto per spiegare chi ci sarà e chi non alla manifestazione di sabato a Piazza del Popolo. ...

Ferruccio De Bortoli - l'attacco a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Arruffapopoli irresponsabili' : Matteo Salvini e Luigi Di Maio 'dovrebbero riflettere su come sia facile acquisire e perdere consensi. Buon senso e moderazione fanno pochi like. Ma sono necessari al Paese e distinguono i governanti ...

Matteo Salvini primo nella classifica di POLITICO per il 2019 : Bruxelles, 3 dic., askanews, - Matteo Salvini ha preso parte questa sera a un evento organizzato da POLITICO Europe, la testata di informazione europea basata a Bruxelles che lo ha nominato al primo ...