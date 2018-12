Martina Hamdy dopo il Grande Fratello Vip parla delle strategie della casa

Karina Cascella commenti spietati su Martina Hamdy concorrente eliminata dal GF Vip : Karina Cascella usa parole durissime contro il GF VIP ma in particolar modo contro Martina Hamdy Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall’opinionista Karina Cascella, che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy. Fresca di eliminazione, la Hamdy si è guadagnata le critiche della Cascella su Instagram: “Ma chi l’ha mai vista a questa?! – si è interrogata ...

“Grande Fratello Vip” : eliminate Martina Hamdy. Karina Cascella commenta così : La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 26 novembre, ha visto altri due concorrenti lasciare la casa di Cinecittà. A due settimane dalla finalissima restano ora soltanto otto persone in gara nel reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale di gossip “Chi”, due delle quali apprenderanno lunedì 3 dicembre il proprio destino. I tre in ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella massacra Martina Hamdy : 'Ma chi è questa? Chi l'ha mai vista?' : Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall'opinionista Karina Cascella , che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy . Fresca di ...

Grande Fratello Vip 2018 - tredicesima puntata : fuori Martina Hamdy e Giulia Provvedi - al televoto Benedetta Mazza e Lory Del Santo : Ilary Blasi - tredicesima puntata GF Vip 2018 Dopo la scorsa puntata, l’ultima in onda di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alle battute finali con il tredicesimo appuntamento, il terzultimo per questa edizione. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta ...

Martina Hamdy : eliminata al Grande Fratello Vip 3 - Stefano salvo : Martina Hamdy è la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 3. Nessun colpo di scena nel vedere il fascio di luce illuminare la meteorina, dato il malcontento del pubblico che voleva la sua uscita già da settimane. Il verdetto è ormai ufficiale: Martina Hamdy non potrà rientrare nella Casa. Al Grande Fratello Vip 3 ha lasciato degli amici ed è sicura di essere sempre stata se stessa. Martina Hamdy sconfitta al televoto: il pubblico compatto ...

Grande Fratello Vip 2018 : Martina Hamdy eliminata : Martina Hamdy - Tredicesima puntata GF Vip 2018 La prima concorrente del Grande Fratello Vip 2018 ad essere stata presentata sui social ufficiali del programma è stata Martina Hamdy. Che, neanche a dirlo, non è una vip vera e propria: volto di Meteo.it e modella, ha dalla sua la bellezza esplosiva, il sorriso accattivante e la voglia di affermarsi. Il percorso al Grande Fratello Vip 2018 24 settembre 2018 – Martina Hamdy entra nella Casa ...

