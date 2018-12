Martedi 4 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 4 dicembre 2018: Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) tentano di convincere Adele (Sara Ricci) ad occuparsi nuovamente della ristrutturazione di casa Poggi… Continua il processo a carico di Alberto Palladini (Maurizio Aiello)… Raffaele (Patrizio Rispo) comincia ad allestire il tradizionale presepe… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è costretto ad ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 4 dicembre 2018: Il Generale è scomparso e i suoi sospettosissimi soldati interrogano i paesani con decisione e violenza. Fe viene accusata di aver aggiunto del veleno nelle bottiglie di vino, visto che i soldati hanno iniziato a dormire subito dopo averlo bevuto. Spinta da Saul, Julieta si decide a fuggire per sempre da Puente Viejo, anche se teme per la sorte dell’Ortega. Fernando sembra ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di martedì 4 dicembre 2018: Nella puntata numero 62 Tina (Neva Leoni) e le altre ragazze hanno un’idea per convincere Paolo (Luca Avallone) a scrivere un pezzo per il concorso canoro… Le decisioni prese da Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) riguardo alla gravidanza della figlia Nicoletta (Federica Girardello) fanno sentire Luciano (Giorgio Lupano) sempre più impotente… Umberto ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 4 e mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 591 di Una VITA di martedì 4 e mercoledì 5 dicembre 2018: Ursula, spinta da Carmen, cede e ammette di aver cambiato le pastiglie di Jaime, ma le ordina di stare zitta se non vuole che Raul Andrade scopra dove lei è ora. Adela racconta ancora bugie sul suo rapporto con Simon e legge il diario di Elvira, immaginando di essere lei la protagonista degli eventi narrati… Ursula menziona a Diego un misterioso evento che lo ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 4 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 4 dicembre 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) si incontrano casualmente e tra i due si nota il disagio. Comunque sia, la giovane Forrester cerca di superare il reciproco imbarazzo… Quinn (Rena Sofer) appare decisa a difendere Wyatt (Darin Brooks) dalla volontà di Bill (Don Diamont) di escluderlo dal lavoro e dal testamento… Brooke (Katherine Kelly Lang) si ...

BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 4 dicembre alle 17 a Barco - via Grosoli - : 'Psicotic art' in mostra con le opere di Tiziano Benetti 03-12-2018 / Giorno per giorno "Psicotic art: viaggio tra le emozioni di una mente scissa" è il titolo della mostra con le opere di Tiziano ...

BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 4 dicembre alle 17 nella sala di via Ferrariola a San Giorgio : Letture animate su temi natalizi per bambini tra i libri 03-12-2018 / Giorno per giorno Martedì 4 dicembre 2018 alle 17 alla BIBLIOTECA comunale Dino TEBALDI di San Giorgio , via Ferrariola 12, nuovo ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 4 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 4 dicembre 2018 Tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata, sole prevalente al pomeriggio. Cieli sereni attesi anche nel ...

L'oroscopo di martedì 4 dicembre : Cancro in tranquillità familiare - difficoltà per Leone : Benvenuti a un altro appuntamento con le previsioni stellari dedicate a ciascun segno nelL'oroscopo giornaliero del 4 dicembre 2018. Quali novità ci regalano le stelle nella giornata di martedì? La Luna, dopo aver irradiato la Bilancia con i suoi influssi benefici, oggi si è spostata in Scorpione, dove sono già presenti Mercurio e Venere. Questo splendido trio regala intuizione e passionalità agli Scorpioncini, mentre il Cancro si gode la ...

Oroscopo di martedì 4 dicembre : bene l'amore per Bilancia e Scorpione - Capricorno arranca : L'Oroscopo del giorno 4 dicembre annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro per questo martedì. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, saranno in tutto due, con buona pace di un solo altro costretto ad aspettare tempi migliori. Curiosi di scoprire tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci quali saranno i segni più fortunati del momento? Certo che si, dunque partiamo proprio da ...

Inter-PSV : partita in diretta tv su Sky - non sarà in chiaro martedì 11 dicembre : L’Inter è reduce dalla sconfitta di Londra contro il Tottenham in Champions League. L’1-0 in terra inglese ha complicato, e non poco, il discorso qualificazione agli ottavi di finale dei nerazzurri. Gli Spurs, con quel risultato, hanno raggiunto la squadra di Luciano Spalletti a quota 7 punti ma, in virtù del goal segnato in trasferta, occupano il secondo posto nel Gruppo B. L’Inter dovrà fare più punti del Tottenham nella 6ª giornata della fase ...

Istituto Marconi di Imperia : martedì 4 dicembre l'open day dedicato alle ragazze delle scuole medie : Marconi vuole aprire il suo mondo al pubblico femminile , in modo da contribuire al miglioramento delle condizioni generali della donna nell'accesso al mondo del lavoro. Detto indirizzo è condiviso ...

L’Amica Geniale : anticipazioni seconda puntata di martedì 4 dicembre 2018 : L'Amica Geniale - Gaia Girace e Margherita Mazzucco La prima stagione de L’Amica Geniale è composta da quattro puntate e da otto episodi, ognuno dei quali ha per titolo uno dei punti di svolta del romanzo di Elena Ferrante, pubblicato nel 2011. Ci sono per esempio le bambole, la cui scomparsa segna la nascita dell’amicizia tra Lila ed Elena; i soldi, la cui mancanza veicola le loro vite; le scarpe, che Lila produrrà con il padre ...