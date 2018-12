Maria Teresa Ruta e la tentata violenza a 17 anni | Hanno cercato di strapparmi i

Il dramma di Maria Teresa Ruta : "Mi hanno strappato i lobi per violentarmi" : Solo qualche giorno fa Maria Teresa Ruta aveva confessato al settimanale Spy di aver ricevuto avances esplicite da un noto dirigente Rai e, avendole rifiutate, è rimasta senza lavoro."Un dirigente Rai nel 2004 mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciato a me in una maniera assolutamente poco ...

Vieni da me - Maria Teresa Ruta e il tentativo di violenza : “Squarciati i lobi” : Caterina Balivo incontra a Vieni da Me un’altra grande signora della tv, Maria Teresa Ruta, fresca del trionfo a Pechino Express insieme a un altro amatissimo volto della televisione italiana, Patrizia Rossetti, ex annunciatrice e conduttrice di Rete Quattro. La Ruta, 58 anni, ha ricordato il terribile episodio di tentata violenza verificatosi il 14 agosto del 1977. “Quel giorno a Roma non c’era nessuno – ha esordito la conduttrice – ...

Vieni da me - Maria Teresa Ruta e il tentativo di violenza : ‘Mi strapparono i lobi delle orecchie’ : 14 agosto 1977. “Quel giorno a Roma non c’era nessuno: fui aggredita in una stradina, mi strapparono i lobi delle orecchie, hanno provato a violentarmi ma mi difesi con le unghie e con i denti, poi è intervenuto qualcuno quando sono svenuta”. Nel corso della puntata di Vieni da me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, andata in onda martedì 4 dicembre su Rai 1, Maria Teresa Ruta, fresca vincitrice con Patrizia ...

Maria Teresa Ruta in lacrime a Vieni da Me : “Sono stata aggredita” : Vieni da Me, Maria Teresa Ruta piange e confessa: “Hanno provato a…” E’ stata Maria Teresa Ruta a Vieni da Me oggi, martedì 4 dicembre 2018, l’ospite che si è raccontata ‘attraverso’ la cassettiera. Un’intervista toccante, durante la quale la conduttrice si è commossa senza riuscire a trattenere le lacrime ricordando suo papà, prima di raccontare un triste episodio del quale è stata protagonista ...

Maria Teresa Ruta : ‘In esilio dalla Rai per aver detto no a un alto dirigente’ : “Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciato a me in una maniera assolutamente poco professionale e sbagliata. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante”. Maria Teresa Ruta rivela il motivo della sua lunga assenza dal piccolo schermo. ...

Maria Teresa Ruta : “Cacciata dalla Rai per aver detto no a un dirigente” : Dopo 14 anni di assenza dalla tv, Maria Teresa Ruta si prende la sua rivincita e rivela di essere stata cacciata dalla Rai nel 2004 per aver detto no ad un dirigente. La conduttrice ha trionfato nel reality Pechino Express in coppia con Patrizia Rossetti. La coppia delle Signore della tv si è aggiudicato il primo premio nello show, dopo una gara ricca di colpi di scena. Per Maria Teresa Ruta si tratta di un traguardo importante, che segna il suo ...